Josiel Núñez: "Sabemos el escudo que llevamos, siempre que salimos al campo damos lo mejor de nosotros"

Josiel Núñez, al igual que Alberto Trapero, pasó por la sala de prensa La Provincia del Estadio Nuevo Colombino para analizar lo que dio de sí el duelo ante el Atlético Sanluqueño, donde el Decano se vino de vacío para Huelva alejándose así de los puestos de playoff de ascenso.

El centrocampista albiazul recalcó que, pese a estar por debajo en la tabla del Ceuta, "tampoco nos podemos volver locos porque sabiendo las circunstancias que ellos tuvieron antes de nosotros estando a 11 puntos ahora nos llevan cuatro. Estamos en una situación complicada, porque ellos están en buena racha y a nosotros nos toca darle la vuelta a estos últimos cinco partidos para ver si ellos pinchan en los últimos dos o tres partidos y entramos en playoff, que es lo que todos queremos".

El panameño tiene claro que aún hay tiempo de sobra para que las cosas cambien. "Esto es fútbol, un día puedes estar por debajo y al otro por encima. Nosotros tenemos que revertir la situación tal y como está. El grupo está comprometido y sabiendo lo que tenemos que hacer para darle la vuelta en estos últimos cinco partidos que nos quedan", aseguró.

Respecto a lo que tiene que hacer el grupo para tratar de darle la vuelta a la situación, explicó que "nosotros siempre salimos a darlo todo porque para eso entrenamos. Estamos aquí para eso, sabemos el escudo que llevamos y nosotros siempre que salimos al campo damos lo mejor de nosotros". Un aspecto que no se vio especialmente reflejado en El Palmar, algo en lo que Josiel ha querido hacer autocrítica señalando que en los primeros minutos de partido "el equipo rival si se vio con más ganas que nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros no tuviéramos ganas. Nos costó entrar en el partido y pienso que no debería ser así en estos cinco últimos partidos que nos quedan si queremos entrar al playoff".

Sobre el Linares Deportivo, equipo al que se enfrentarán los albiazules este próximo domingo, remarcó que será un partido "complicado porque están en una situación muy difícil que es el descenso". Eso sí, el mediocentro espera que el partido no sea similar al del Atlético Baleares: "Pienso que será un partido distinto porque ellos tienen que venir a por el partido y nosotros también vamos a buscar el partido. Espero que sea así y no sea como el Baleares que nos esperen atrás y salgan a la contra. Espero que salgan a jugar para nosotros podamos demostrar lo que entrenamos a diario".

Por último, al contrario que su compañero Trapero, Josiel Núñez sí le pide a la afición "que estén con nosotros, que nosotros estamos comprometidos con ellos sabiendo lo que pasó la semana pasada. Ahora vamos a dar un buen espectáculo aquí en casa y en estos últimos cinco partidos", finalizaba.