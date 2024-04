Alberto Trapero confía en conseguir la quinta plaza: "¿Por qué no vamos a ser capaces?"

El Recreativo de Huelva, pese a atravesar un momento complicado de la temporada, no tiene tiempo para lamentarse. Apenas restan cinco partidos para finalizar la liga regular en los que los de Abel Gómez deben poner toda la carne en el asador para asaltar una quinta plaza que le arrebató el Ceuta hace dos semanas. Alberto Trapero ha analizado en rueda de prensa los errores que condenaron al equipo a la derrota en Sanlúcar de Barrameda, así como que no tiene "ninguna duda" en el la afición recreativista estará este domingo apoyando a los suyos.

El futbolista de Baiona comenzó haciendo alusión a una frase de Abel Gómez en la que el míster del Decano señala que "se puede estar jodido 24 horas después de la derrota, a partir de ahí mirar adelante, al siguiente partido y no perder esa ambición que tenemos". Añadió que el grupo es "bueno, joven, con ganas de crecer todos. Ojalá se de bien, ganemos este fin de semana y estemos más cerca".

Sobre la mala racha en la que se ve inmerso el Recre desde hace varias jornadas, Trapero comentó que "son estados de ánimo. Esto es fútbol, siempre hay picos de forma y siempre hay momentos. A lo mejor por circunstancias últimamente hemos perdido más puntos. Creo que nos reponemos bien y este último tramo de cinco partidos vamos a competir, a ir a por todas y a intentar hacer todos los puntos posibles para intentar meternos en el playoff que es lo que todos queremos".

Quedan 15 puntos por disputarse y actualmente el Recre se encuentra a cuatro puntos de la promoción. Una cifra que, si bien no es ni mucho menos insalvable, reviste en la obligación de ganar este domingo si no quiere decir adiós a las opciones de playoff de forma virtual: "Sí que es verdad que cuando llevas tanto tiempo en esa situación de privilegio como es la quinta plaza que te da acceso al playoff pues no es lo que queríamos, pero bueno, esto es así, es deporte. Cuando las cosas no salen como queremos tenemos que darle la vuelta a los resultados. Está claro que ojalá estuviésemos quintos a día de hoy. Pero igual que cuando estábamos quintos el Ceuta nos veía delante, ellos consiguieron darle la vuelta. ¿Por qué nosotros no vamos a ser capaces?", preguntaba el defensa en un ejercicio de autoconfianza.

Respecto al Linares Deportivo, rival esta jornada, comentó que viene aquí "a jugarse la vida". Puso de ejemplo el partido del pasado fin de semana en Sanlúcar de Barrameda, un tipo de partidos "siempre muy complicados". El choque de ida debe servir como punto de inflexión a la hora de afrontar el duelo, ya que "se puso difícil con la expulsión de Sergio Díez pero demostramos que este equipo nunca se rinde", recordaba.

La baja de Rubén Serrano en el centro de la zaga por acumulación de amonestaciones le abre de par en par las puertas de la titularidad. Una cuestión a la que Alberto Trapero ha manifestado su deseo de jugar: "Hay muchos compañeros que están preparados para jugar. Si el míster me da la oportunidad de jugar yo encantado, siempre lo he dicho. Jugar en el Colombino es una gozada y ojalá tener la oportunidad de jugar", a lo que matizó: "Si no es así, apoyar al compañero que salga y los que estemos vamos a sacarlo adelante junto con el apoyo de la gente".

Por último, recalcó que no hace falta mandar un mensaje a la afición, puesto que "desde que llegué al Recreativo la gente nos anima. No dudo que este fin de semana vaya a haber muchísima gente en el estadio y eso siempre es un plus para que este equipo saque los tres puntos, que es lo que necesitamos", finalizó.