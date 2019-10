Diego Jiménez: "Va a ser un año bonito, el equipo estará arriba seguro"

Diego Jiménez manda un mensaje de optimismo a la afición del Recreativo al asegurar que el equipo estará arriba al final de la Liga. El capitán del Decano fue el protagonista en la Tertulia Deportiva de Huelva Información celebrada en El Paraíso de Gonzalo.

Tras la renovación llevada a cabo en el verano en la plantilla, cabía esperar un proceso de adaptación más lento. “Zamora ha hecho un gran trabajo, puesto que tenemos una plantilla equilibrada, con jugadores de ataque que te hacen un gol de la nada. Estamos lejos todavía de lo que quiere el entrenador, las lesiones y tantos nuevos condicionan, pero va a ser un año bonito y el equipo estará arriba seguro”.

Su titularidad en las tres últimas jornadas ha coincidido con tres partidos en los que el Recre ha dejado su puerta a cero. “No tiene nada que ver, ha sido un cambio de chip general tras caer en Villarrobledo. En las primeras jornadas se criticó injustamente a la línea defensiva, cuando somos todos los que atacamos y defendemos”. “Alberto Monteagudo quiere que seamos un equipo ofensivo, por eso jugamos con la defensa alta;eso requiere concentración y minimizar las pérdidas de balón, pero todo proceso requiere un tiempo para asimilar los conceptos”, añade.

Diego Jiménez elogia tanto a jugadores contrastados como Chuli (“fue muy inteligente al forzar la expulsión el domingo ante el Don Benito”) como a canteranos como Fran: “Es muy bueno, tiene desparpajo. Con esa edad, cuando tienes un fallo pierdes la confianza, pero él te pide el balón sin problema, tiene personalidad. Y fuera del campo es humilde. En los dos partidos que ha jugado ha mostrado un nivel alto”. “Normalmente, como eres en tu vida así eres en el terreno de juego. A mi de pequeño los errores me penalizaban mucho, pero hay que convivir con ellos”, añade.

El capitán del Decano destaca su “buena amistad con Carlos Martínez. La temporada anterior pasó un calvario con las lesiones, muchos días lo vi tocado anímicamente en el vestuario y encima recibió críticas por la salida de Carlos Fernández. Cuando estás lesionado es duro escuchar que no vales, que eres muy frágil... Ahora la gente está viendo el futbolista que es y estoy convencido que va a dar mucho más”.

El lateral izquierdo es una posición en la que me siento cómodo, no sufro demasiado"

El único jugador de la defensa que no tiene sustituto es Nano, por lo que Diego Jiménez podría ser una opción dada su polivalencia, como demostró la pasada campaña. “El lateral izquierdo es una posición en la que me siento cómodo, no sufro demasiado. Ofensivamente quizás no aporte tanto, porque subo menos. También está la opción de apostar por un jugador de la cantera o incluso por Morcillo, que ha jugado varios de su carrera en ese puesto, aunque ahora está jugando de central a un nivel muy alto”.

Diego, que ha renovado por tres temporadas, se siente orgulloso de ser el capitán albiazul. “He tenido la suerte de tener como capitanes a Jesús Vázquez, Núñez y Zamora; aprendí mucho de ellos y ahora intento poner todos esos conocimientos al servicio del equipo, sobre todo hay que explicarles a los nuevos lo que representa este club; que vean que si tienen compromiso y lo dan todo la afición estará con ellos”.

Diego Jiménez espera que pronto se recuperen todos los compañeros para que se vea el auténtico potencial del Recreativo: “Cuando esté toda la plantilla disponible va a ser un ‘problema’ para el técnico, porque tendrá mucho y bueno para elegir, y será muy complicado entrar en el once inicial”.

Hace un año, los problemas extradeportivos (impagos) tenían un protagonismo no deseado: “Vivimos una situación desagradable; los primeros meses fueron muy duros. Ahora todo está bien y confío en que no habrá problemas”.

Estos años los aficionados han visto que el club podía desaparecer y ahora lo disfrutan más"

El jugador de Benavente (Zamora) está muy identificado con el club y la ciudad. “Si viniese un equipo pagándome el doble no me iría. Lo que más me llama la atención es que aquí la gente es del Recreativo, ves a gente mayor y a jóvenes con las nuevas equipaciones, te dan cariño... todo lo que rodea al club tiene una repercusión que no se da en otros sitios. El Recre es un equipo histórico, con solera, y merece estar en una categoría superior y el día que lo consigamos va a ser la bomba. Estos años atrás los aficionados han visto que el club podía desaparecer y ahora lo disfrutan más”.

Recuerda especialmente la eliminatoria de ascenso ante el Fuenlabrada. “El ambiente que había es lo mejor que he vivido aquí, desde que llegamos tras el partido de ida (3-0) y el recibimiento que nos dio la afición, hasta el mismo partido. Cuando salimos al campo el ‘Decano de mi alma’ se escuchaba como nunca, había sensación de remontada épica... Los jugadores valoran todas esas cosas a la hora de tomar una decisión sobre su futuro, y por eso muchos quieren venir”.

No me gustaría enfrentarme al Rayo Majadahonda en un play off de ascenso. Me da igual el morbo"

Ve como favoritos para luchar por una de las cuatro primeras plazas “al Cartagena, Marbella, Córdoba, a un San Fernando que se ha reforzado muy bien, al Badajoz, y por supuesto a nosotros, aunque todavía es pronto para hacer valoraciones ya que sólo llevamos seis jornadas. Ni al Murcia ni al UCAM los veo arriba”.Lo que tiene claro es que no le gustaría enfrentarse en una eliminatoria de ascenso al Rayo Majadahonda, donde militan varios ex albiazules y amigos. “Me da igual el morbo, y se generaría una presión extra que no sería buena”.

En la pasada campaña brilló un jugador como Iván González al que las lesiones han castigado: “Demostró su calidad siendo el mejor en los partidos ‘grandes’. Va mejorando, pero lógicamente está fastidiado, porque vive una situación difícil, y no sólo por este año, sino por las lesiones que ha sufrido durante su carrera. Mentalmente es fuerte y espero que se recupere bien y lo antes posible”.

Por último, Diego Jiménez destaca a Nano y Víctor Barroso como los mejores lanzadores de faltas del equipo, y a Morcillo y Quique Rivero para los penaltis. Se alegra del gran inicio de liga de Quiles “cuando un futbolista está donde quiere estar y además está feliz, se nota”, y se muestra partidario del VAR “es una maravilla; supone una mejoría en el fútbol y ayuda a que haya más justicia”.