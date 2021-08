Chendo: "Me marcaré mucho trabajo y compromiso cada vez que me ponga la camiseta"

El Recreativo ha presentado en la mañana de hoy a dos nuevos integrantes del plantel albiazul, Chendo Alarcón y Fran Pérez 'Perotti'. El director deportivo, Dani Alejo, ha sido el encargado de presentarlos, diciendo del jienense que es un "delantero contrastado" y del sevillano que "tuvo una actuación más que destacada en el Gerena".

El tigre se estrenaba mostrando su felicidad por estar en el club albiazul "es un reto muy importante, tenía muchas ganas de jugar aquí porque, por mi situación personal y familiar, llevo catorce años veraneando en la provincia y siempre soñaba con vestir esta camiseta y creo que se cumple uno de mis sueños". Aclara que siempre "he tenido en mente poder jugar aquí, se me ha dado la oportunidad y no he querido desaprovecharla. Da igual la categoría, creo que es una oportunidad única poder vestir esta camiseta y vengo ilusionado como un niño pequeño".

"Sé las exigencias que voy a tener por estar en este club, no me preocupa porque confío en mi trabajo. Un delantero se evalúa con los goles, no me marco una cifra, lo que me marco es mucho trabajo y compromiso cada vez que me ponga la camiseta" aseveraba el delantero en referencia a su función en el equipo. Chendo viene procedente del Linares, ha confesado que "llevo cuatro años en los que se me ha mirado con lupa y siempre he salido adelante. La salida del Linares no ha sido buena, no me la esperaba y tengo mucha rabia contenida".

En cuanto a su compañero Juan Delgado, al tigre le parece un "grandísimo delantero". Afirmaba que "da igual quien juegue, el beneficiado tiene que ser el equipo. Hay una competencia sana muy buena. Esté quien esté que lo haga lo mejor posible, si jugamos los dos mejor y sino el que juegue estoy seguro que lo va hacer bien". Alarcón confiesa que para él lo fácil "hubiese sido fichar por un sitio en el que el objetivo no fuera ascender. Pero me gustan los retos y saber que hay un objetivo claro e importante. Este equipo no merece estar en la categoría en la que está, cada día me doy cuenta de que hay que salir de aquí lo más rápido posible".

Por último ha afirmado estar "en el lugar adecuado para hacer un gran año, demostrarme a mí mismo que puedo estar aquí y que puedo ser válido para el Recreativo de Huelva. Es una oportunidad única de vestir esta camiseta, es un sueño y lo voy a pelear a muerte".

Por su parte Perotti comenzaba mostrando que está "muy contento de estar aquí. Vamos a afrontar este año con muchas ganas e ilusión. Quiero intentar llevar al Decano a lo más alto posible y a la afición también". Sobre su nombre futbolístico "de pequeño me parecía a él jugando, en mis uno contra uno y ya se me quedó ese nombre". Respecto a como se fraguó su fichaje, el sevillano revelaba que "lo tenía claro, que un club tan grande como el Recre contara conmigo". Su hermano, el exalbiazul, Sergio Pérez, le ha dejado claro que este club "es algo enorme y que intentara llevarlo a lo más alto posible".

Por último explicaba que "nos gusta tener la competencia que tenemos todos, en este equipo no hay ni titulares ni suplentes, vamos a trabajar todos juntos. Queremos dar mucha guerra para conseguir finalmente el objetivo que es el ascenso".