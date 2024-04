El Recre, uno de los equipos más penalizados del grupo II de Primera RFEF

El Recreativo de Huelva es uno de los equipos más penalizados del grupo II de Primera RFEF, con 139 puntos de penalización, con solo por delante del Recreativo Granada y el Algeciras, según publicó Grada B Pro en su perfil de X.

El líder por su juego limpio en el grupo del Decano es el Real Madrid Castilla, seguido de UD Ibiza y Atlético Sanluqueño. ¿Es el equipo de Abel Gómez uno de los equipos más penalizados por su juego? Precisamente fue en el encuentro de la pasada jornada, ante el Atlético Sanluqueño, cuando el cuadro albiazul vio cuatro cartulinas amarillas por "desaprobar con palabras, acciones y gestos" las decisiones del colegiado además de por "dirigirse a mi, aplaudiendo en señal de mofa, después de haber tomado una decisión", en el caso de Rahim. Así lo refleja el acta del partido en El Palmar y además pone en jaque el descontento del Recre con las actuaciones arbitrales.

Las protestas han terminado en expulsiones como la de Rahim, el pasado fin de semana, Abel Gómez, Vicente García o hasta la de Manolo Pedraza. Unas situaciones totalmente evitables si se hubiese actuado de forma justa.

El pasado 19 de marzo se cumplieron 366 días desde que no pitaban al Recreativo de Huelva un penalti favorable al Decano, y situaciones se han dado. Al poco tiempo de dicha efeméride, en Castalia, se pitó una pena máxima, que transformó Luis Alcalde en el 2-2 ante el Castellón. Pero ha sido la única y lejos de casa porque en el Nuevo Colombino no se pita un penalti a favor de los albiazules desde el 6 de enero de 2022-sin contar la tanda de penaltis frente al Burgos en Copa del Rey-. Fue ante el Utrera, segundo clasificado en aquel momento. Lo tiró Víctor Barroso. Y lo falló. Ayala le adivinó la intención y el Recre perdió el partido. Desde entonces no han cambiado mucho las tornas.

Acciones polémicas se han dado y, algunas, muy clamorosas, mismo la entrada cometida sobre De la Rosa el pasado sábado. El de Punta Umbría terminó sin espinilleras, pero el colegiado -justo delante- pasó por alto una acción muy polémica que protestaron tanto los jugadores como todo el banquillo albiazul.

Unos registros difíciles de comprender para un equipo que ha pasado gran parte de este tiempo instalado en puestos de promoción de ascenso -ahora sexto a solo cuatro puntos de la AD Ceuta-. Sergio Díez ha sido víctima de dos claras infracciones dentro del área. En la tercera jornada, Fomeyem pisa al lateral que cae derribado cuando iba a disputar un balón en el empate a cero ante el Antequera.

Más clamoroso sería el penalti que sufrió precisamente en Mérida, al anticiparse al rival y ser golpeado primero con la rodilla y después con el tobillo muy cerca de la posición del linier. Un carrusel de decisiones controvertidas que provocó incluso la reacción de Abel Gómez, quien calificaba tras el agarrón sufrido por Antonio Domínguez en San Fernando cuando se plantaba delante del portero que "la explicación del línea es que ha sido muy light. Lo de light no lo entiendo. O es penalti o no es penalti. Light es la Coca-Cola, pero un penalti es o no es".