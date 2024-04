Javier Camuñas se sincera sobre su paso por el Recre: "Me cogió en el mejor momento de mi carrera"

Han pasado casi 15 años desde que Javier Camuñas dejara de pertenecer para siempre al Recreativo de Huelva. No obstante, el Decano es uno de esos clubes que siempre deja huella en los jugadores que visten su camiseta. El madrileño, a pesar de vivir el año del descenso a Segunda División, recuerda "con mucho cariño" su etapa como albiazul en una entrevista concedida al canal Offsiders de YouTube.

El centrocampista, que llegó a la entidad onubense procedente del Xerez, reconoce que el Decano "pagó el doble de lo que había pagado el Xerez. Tenía un fuerte interés del Almería, pero al final fue el Recre el que me convenció". Camuñas estaba plenamente convencido de que "iba a ser un gran año. Teníamos un equipazo: Martín Cáceres, Sinama Pongolle, Jesús Vázquez... Hicimos un primer año espectacular", recuerda.

Preguntado por el ambiente de la ciudad, no dudó en confirmar que "Huelva respira fútbol, es el Decano, un histórico". Como anécdota, cuenta que siempre que él llegaba a un club, Cazorla se marchaba: "Llegué al Recre y se fue él, me fui yo al Villarreal y se fue al Málaga". Respecto al año en el que estuvo el asturiano en Huelva, jugador al que "admiraba por tener un estilo parecido al mío", se deshizo en elogios: "El Recre del año anterior a mi llegada fue el que ganó 0-3 en el Bernabéu, con el mejor Sinama Pongolle. Era un espectáculo. Tenían un equipo increíble".

Su primera campaña en Huelva, la 07/08, la califica como "una temporada impresionante". En una posición más centrada que la de su segundo curso materializó cinco goles y repartió una asistencia, jugando todos los partidos de LaLiga menos uno que estuvo sancionado por acumulación de tarjetas.

El año siguiente fue el de su explosión definitiva como futbolista del Decano. "El primer año bien, pero el segundo ya juego en banda. Yo a regañadientes y quedo pichichi del equipo jugando en banda. Hago 10 goles, no se cuantas asistencias y no me lleva a la selección Luis Aragonés de milagro", a lo que añade que siempre "jugaba todos los minutos, y es verdad que en las dos o tres últimas semanas que era la convocatoria me quedaba fuera por una pequeña rotura. Tengo esa espina de no haber ido a la selección, nunca haber sido internacional".

En cuanto al verano en el que se consuma el descenso del equipo a Segunda División, Camuñas confiesa que "fue el momento en el que más gente se interesó por mí. Ese año me llama el Mallorca, el Espanyol, el Racing... Ramón Planes me llamaba todos los días. Yo tenía acordado con el Valencia cuatro años con Emery, pero hubo un cambio de presidente ese mismo verano y la operación se cayó", finaliza.