Arjona: "No me importaba la categoría, quería un proyecto así y por eso me decanté por el Recre"

El Nuevo Colombino ha acogido otra jornada de presentación de jugadores del Recreativo. En este caso, los protagonistas han sido Adri Arjona y Arona Diawara. El director deportivo, Dani Alejo, comentaba de Adri que era un "mediocentro procedente del Huesca que este año ha jugado play off y ascenso". Además le agradecía su "predisposición cuando se le llamó y tuvo claro que quería estar en un club de la importancia del Recre". Sobre Diawara apuntaló que es un "extremo derecha, procedente del Cádiz y sub 23. Es un futbolista con mucha intensidad, verticalidad y con una conducción bastante potente".

Adri Arjona ha militado anteriormente en el Huesca, y está "muy feliz de estar en un club como el Recreativo de Huelva. Llevo prácticamente un mes y ya me siento como en mi casa". El tarraconense afirma que no dudó "ni un segundo el venir aquí, defender la camiseta de este club es todo un orgullo y esperamos disfrutar tanto nosotros como la afición del año, que será difícil, pero bonito".

En cuanto a su motivación por llevar el escudo del Decano, el central lo definía como un "reto" porque para él "que te vengan a ver tantas personas al estadio y que te siga tanta gente es increíble. En este caso, no me importaba la categoría, quería un proyecto así y por eso me decanté por el Recre". Continuó afirmando, referenciando a Alberto Gallego, que "como ha dicho el míster, todos tenemos que mejorar, yo el primero. Estoy aprendiendo un modelo de juego diferente, en una posición que he venido jugando algunos años y me siento cada vez mejor. Creo que tengo mejorar tanto físicamente como a nivel de juego y me motiva mucho".

Arjona asevera que es un jugador que puede aportar "trabajo, que eso es innegociable". Además aclara que le gusta "el desplazamiento en largo pero también en corto". Haciendo hincapié en el sistema de juego de Gallego comenta que los mediocentros "tendemos más a tirar los balones en largo". "Me siento cómodo pero también me puedo sentir cómodo más adelante filtrando pases o dando el último". El futbolista se define a sí mismo como un jugador "al que le gusta asociarse, tanto en largo como en corto y sobre todo dar trabajo al equipo".

"Supongo que a la gente que ha vivido el Recre de cerca no le impresionará tanto la cantidad de abonados, pero a mí me está pareciendo increíble. Animo a la gente a que siga abonándose, que siga viniendo, seguro que vamos a disfrutar todos" subrayaba Arjona acerca de la gran afición del Recre. Incide además en que "no nos están dejando de lado, al revés, están más que nunca".

Por su parte, Arona Diawara se atrevió con el castellano mostrando que "estoy muy contento de jugar en un club tan grande como el Recreativo de Huelva". El senegalés sabía antes de llegar al club que "era un equipo muy grande" y está muy contento "por estar aquí".

Acerca de las declaraciones de Alberto Gallego de cambiar la planificación de la semana, Dani Alejo admitió que "teníamos planteado ir hoy a Rociana y lo hemos cambiado. El primer equipo no irá y va a ir el Onubense. Hasta ahora es el único cambio que hemos hecho en la planificación". La llegada de Anaba, para Alejo, viene a aportar "un perfil que no tenemos". Aclara que aún quedan fichajes pero "de licencia senior no disponemos de ninguna. El que venga será de condición sub 23".

El director deportivo se pronunciaba acerca de Víctor Barroso, ha visto que "se ha aclimatado bien. El otro día tuvo una actuación notable, incluso anotó un gol. Mientras siga sumando él y los demás, estaremos todos contentos".