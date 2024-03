Abel Gómez, en la previa del Castellón-Recre: "Todo el mundo nos da porque vamos a salir de ahí después de esta jornada pero ya veremos cuando acabe dónde estamos"

En una jornada algo atípica por los festivos de jueves y viernes santo, el entrenador del Recreativo de Huelva pasó por rueda de prensa para analizar la previa del partido que enfrentará a los albiazules con el Castellón. El equipo viajará a tierras valencianas este viernes después del entrenamiento que realizarán en el estadio Nuevo Colombino.

El técnico sevillano comenzó mandando un mensaje de ánimo a Dani Pinillos, lesionado de gravedad recientemente, deseando "que pueda conseguir operarse lo antes posible y empezar el periodo de rehabilitación, siempre que hay una noticia de este tipo es doloroso para el vestuario". La baja del defensa logroñés no será ocupada a priori por ningún refuerzo, siendo los jugadores del Atlético Onubense quienes echarían una mano siempre y cuando se requiera de ellos.

Pinillos partió como titular el domingo en detrimento de Rahim, sancionado y concentrado con la selección de Níger para los amistosos ante Togo y Burkina Faso. El lateral zurdo "jugó 90 minutos, hay que ver el viaje como llega y a partir de ahí valorar. Está claro que hasta que no sepamos cómo viene si tiene alguna molestia o no", declaraba Abel sobre su vuelta al once para el sábado.

El Decano visitará al líder de la categoría, un equipo que tan solo ha dejado escapar cinco puntos de Castalia en lo que llevamos de temporada. "Ellos son muy buenos en el intercambio golpes. Tienen mucho potencial arriba y asumen muchos riesgos sabiendo que son buenos en eso. Tendremos que intentar aprovecharlo. Habrá fases de ida y vuelta, fases donde le intentaremos quitar el balón porque es la idea y otras fases donde habrá que defender bien. Es un partido donde si quieres sacar algo positivo tienes que hacer un partido impecable en todos los sentidos", matizaba en una clara declaración de intenciones.

Sin Caye Quintana y con la vuelta de Luis Alcalde, quien "ha entrenado bien y debería estar al cien por cien", el cambio de sistema es una opción que se está barajando: "Nos hemos planteado muchas cosas. El Castellón es un rival que hace cosas diferentes, que hace cosas ofensivas muy amplias y a partir de ahí valoraremos lo que vemos mejor. Entra la posibilidad de algún cambio en la alineación, de variar el dibujo… Intentaremos buscar lo mejor", afirmaba aunque tratando de no dar demasiadas pistas.

Este fin de semana el Recreativo podría bajarse de los puestos de playoff por primera vez en tres meses. Para ello, los albiazules tendrían que caer derrotados en Castellón y que el Ceuta ganase su partido en casa ante el Algeciras. Aunque son conscientes de ello en el vestuario, el míster opta por "estar tranquilos y sabiendo que esto va a ser una lucha hasta el final". No obstante, mandó un mensaje a navegantes: "Todavía quedan muchos puntos en juego. Todo el mundo nos da porque vamos a salir de ahí después de esta jornada pero ya veremos cuando acabe donde estamos. Nosotros vamos con la idea de sacar los tres puntos, no vamos a ir allí pensando que no tenemos nada que hacer ni mucho menos. Quedan muchos puntos por delante y cualquier equipo te complica".

Por último, Abel Gómez fue preguntado por dos nombres propios que brillaron ante el Mérida: Antonio Domínguez y Alberto Trapero. Respecto al puntaumbrieño, que jugó en una posición que no fue la habitual, indicó que "Yo le doy esa libertad para que juegue por dentro, para que nos de esa superioridad. Creíamos que nos iba a ayudar mucho porque el Mérida jugaba con doble pivote y es posible que siga en una posición parecida esta semana". Con Alberto Trapero, quien se estrenó como goleador con la casaca del Recreativo, "no hay ningún tipo de duda en ningún sentido por lo bien que entrena y lo bien que compite. El gol le va a venir muy bien a nivel de confianza", finalizaba.