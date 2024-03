El Recre confirma la grave lesión de Dani Pinillos

Malas noticias en el seno del Recreativo de Huelva. A una plantilla corta hay que sumarle una nueva baja para lo que resta de temporada. Tras las pruebas médicas realizadas en el día de ayer, se han confirmado los malos presagios: Dani Pinillos sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará varios meses en el dique seco.

No ha tenido fortuna el jugador logroñés. Disfrutaba ante el Mérida de su cuarta titularidad de la temporada en liga, sustituyendo a Rahim en el lateral izquierdo, pero no tardó ni diez minutos en salir del rectángulo de juego. El defensor se incorporó al ataque, apoyó mal la pierna derecha y se echó al suelo de inmediato. Las sensaciones no eran nada buenas. Aunque pudo salir por su propio pie, se retiró llorando mientras todos y cada uno de sus compañeros iban a consolarlo. Se esperaba lo peor y se ha confirmado.

El Decano del fútbol español ha emitido un comunicado en redes sociales en el que envían "un fuerte abrazo a Dani y todo nuestro ánimo para que la recuperación sea óptima y vuelva a estar lo más pronto posible entrenando junto a sus compañeros". Así mismo, el parte médico certifica la gravedad de la lesión: "Nuestro jugador, Dani Pinillos, sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Las pruebas médicas así lo han confirmado. El defensa tuvo que ser sustituido a los nueve minutos del partido contra la AD Mérida el pasado domingo tras un mal gesto en una pugna con un jugador visitante. Las sensaciones no eran buenas y se ha confirmado la gravedad de la lesión".

Nuevo contratiempo para un Abel Gómez que este fin de semana sí podrá contar con Rahim para visitar al Castellón. El de Níger disputa hoy el último partido con su selección frente a Burkina Faso antes de reincorporarse a la disciplina recreativista. Aunque Antoñito cuajó un gran partido a pierna cambiada, se espera que vuelva al once inicial una vez ha cumplido ciclo de amonestaciones. Con un efectivo menos en la defensa a partir de ahora, el técnico sevillano deberá mantener enchufados a todos sus futbolistas, puesto que actualmente el equipo cuenta con tres apercibidos de sanción: Rubén Serrano, Sergio Díez y Gorka Iturraspe.