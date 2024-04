El San Roque no pasa del empate con El Palo y ya es equipo de Tercera RFEF

El San Roque de Lepe es equipo de Tercera Federación. El equipo lepero desciende de categoría tras el empate sin goles cosechado este domingo y arrastra en su caída a su rival en este partido, El Palo, que también en este choque sus últimas opciones de permanencia. Tiempo habrá de buscar las causas o los culpables de este descenso, pero según lo demostrado en este partido, los dos equipos dejaron muestras de que a nadie le puede caer de sorpresa la resolución final de la temporada para ambos.

Con los 36 puntos que se queda el conjunto aurinegro después de este empate, lo máximo que podría alcanzar la semana que viene en el partido de la última jornada en Orihuela son los 39 que tiene en estos momentos el Cádiz Mirandilla, un rival con el que el San Roque tiene perdido su goal-average particular.

Pavón dispuso de inicio para esta final un once con una sola variación con el que salió de inicio la semana pasada en terreno del UCAM Murcia. Camacho dejó su puesto en el centro del campo a Kevin Bautista buscando más presencia física y llegada al área, aun a costa de perder control y manejo de balón. Por su parte, El Palo presentaba tres cambios con respecto al equipo que derrotó la semana pasada al Racing Cartagena Mar Menor, un resultado que le permite al equipo de la barriada malagueña llegar a esta penúltima jornada de liga regular con opciones matemáticas de salvación.

La puesta en escena del San Roque en el partido fue la que podrían esperar sus aficionados, con llegadas sobre el área de El Palo, casi siempre por la banda izquierda con Fran Ávila, y con mucha movilidad de Seth Vega y Abreu como hombres más adelantados. Hasta cuatro ocasiones de gol acumuló el equipo lepero en el primer cuarto de hora de partido, en tres de ellas con Seth Vega como rematador. Las dos más peligrosas llevaron la firma del delantero canario del San Roque, la primera en el minuto 11 con una gran pared con Abreu dentro del área que no acabó en gol por la acción de un defensa que metió la puntera para interrumpir el remate de Vega, y la siguiente en el 13 con un buena llegada de Fran Ávila a línea de fondo, encontrándose en esta ocasión del delantero aurinegro con el cuerpo de un defensa en una acción en la que se reclamó un posible penalti por manos del autor del rechace.

El Palo igualó la posesión de balón a partir de este momento y comenzó a buscar el área local aunque la falta de ideas y el buen hacer de la defensa aurinegra sabiendo parar estos primeros acercamientos visitantes hicieron que las ocasiones no acabasen de llegar a la portería local. De hecho, el primer remate del equipo malagueño se hizo esperar hasta el minuto 34 con un remate de cabeza de Juanma Hernández que no supuso mayores problemas para el ‘Gato’ Romero. Sí llevaba más peligro el disparo raso de Joao Paulo desde el borde del área en el 37, pero el portero aurinegro atrapó con seguridad. El propio Joao Paulo volvió a buscar portería poco después con un tiro lejano en una falta de entendimiento de la defensa y el portero locales, pero su lanzamiento no encontró puerta.

Entre medias de estas acciones de El Palo, el San Roque fue capaz de llevar el balón al fondo de la portería de Benito, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego de Seth Vega, autor del remate.

Con una nueva reclamación de penalti por parte del San Roque que el árbitro no consideró como tal en una acción sobre Abreu, se marcharon ambos equipos a vestuarios dejando para la segunda mitad la resolución de un partido en el que los dos se jugaban la vida.

Y si el tramo final de la primera mitad el juego fue trabado y con escasas ocasiones, el segundo periodo fue aún peor. Ninguno de los dos equipos acababa de dar el paso hacia delante buscando un triunfo que le hiciese mantener sus esperanzas de salvación. Al menos el San Roque puede alegar que el balón estuvo más tiempo en campo contrario que en el propio, aunque con cada uno de sus jugadores haciendo la guerra por su cuenta. Hubo que esperar hasta el minuto 65 para ver su primer disparo en este periodo. Fue Jacobo con un lanzamiento desde el borde del área que atrapó Benito con seguridad.

Tampoco se puede decir que el portero local tuviese mucho trabajo. Un disparo de Javi López en el 74 que no supuso ningún problema para Romero fue la producción ofensiva de El Palo hasta ese momento.

Con más corazón que cabeza el San Roque quiso tirar de heroísmo y buscar ese gol salvador. Pudo llegar en un remate de Seth Vega a centro de Sergio García en el minuto 90, pero la defensa desvió el balón a saque de esquina. Ahí se acabaron las opciones de mover el marcador y lo que se vio tras el pitido final del árbitro fue a los jugadores de los dos equipos tirados en el césped del Ciudad de Lepe lamentándose por el descenso de categoría.