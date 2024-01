Manu Antero y su perro Fandango crean la tradición de peregrinar desde Huelva a Trigueros por San Antonio Abad

Las fiestas patronales son para los pueblos algo sagrado. Más que una fecha en el calendario, significa la conexión con las raíces, el nexo de unión con los amigos de siempre, los reencuentros y, por supuesto, las tradiciones. Eso es San Antonio Abad para sus vecinos de Trigueros y para muchos otros que, de alguna u otra manera, han crecido junto al "Santo bendito", como todos lo conocen en la localidad.

No es porque sea el único Santo con carné de afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT). Ni siquiera porque a su paso por las calles de Trigueros le llueven panes y jamones. Sino porque la fe hacia el Patrón y sus simbólicos festejos llega tan alto que sirven de inspiración a las nuevas generaciones.

Y si no, que se lo digan a Manuel Antero. Joven onubense de 32 años que ha seguido de cerca a su Patrón desde la cuna junto a su familia y amigos. Manu no solo espera con nervios en el estómago cada final de enero a que suene el cohete que abrirá las puertas de la ermita del Santo, sino que quiere ir más allá. Quiere que el sentimiento siga creciendo y extendiéndose en forma de peregrinación. Por eso, el pasado año se le ocurrió hacer un camino desde Huelva hasta la reja del Santo con su perro Fandango, aprovechando que San Antonio Abad es el Patrón de los animales. Lo hizo por primera vez y quedó encantado, por lo que este 2024 no iba a ser menos. Aunque en esta ocasión, lo ha hecho acompañado.

Amigos cercanos del pueblo y otros devotos, unos 12, han salido en peregrinación este sábado al alba desde la catedral de La Merced aprovechando el itinerario del camino de Santiago en su primera etapa Huelva-Trigueros. Una ruta señalada que parte desde la Merced, pasando por el Santuario de la Cinta, desde donde se han despedido cogiendo por el popular "camino de Huelva" hacia Trigueros. "La intención es simplemente que, tanto devotos al Santo como cualquier otro aficionado a las marchas por el campo, se sumen a esta peregrinación con el objetivo de llegar hasta la ermita y quedarnos para ver su salida en procesión este sábado, en el que comienzan las fiestas", cuenta.

Partieron a las 8:00 y han llegado alrededor de las 13:00. Unas cuatro horas de camino que, dice Manu, "Me gustaría que se convirtieran en una tradición". Junto a él, su madre, Mari Pepa; su padre, Manolo; su hermana, Sara; su cuñado Chema y otros amigos y conocidos como Julia Álvarez, Pepe y Pablo López, Miguel Ángel o Manuel, este último recién sumado tras conocer la curiosa iniciativa.