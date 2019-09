La familia del desaparecido en La Antilla pide voluntarios para una batida de búsqueda el sábado

La familia de Francisco Javier Milla, el anciano de 70 años enfermo de alzheimer desaparecido en La Antilla el pasado 7 de septiembre, ha organizado para el próximo sábado una batida de búsqueda, para la que se pide la colaboración de voluntarios de las provincias de Huelva y Sevilla.

Los voluntarios saldrán desde el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y de la playa de La Antilla a las 9:00 y 11:00 respectivamente, organizándose para buscarle en distintos lugares donde se podría encontrar todavía.

Marta Milla, sobrina del desaparecido, ha pedido “la máxima ayuda para realizar el rastreo”, tras instar a que no se abandone su búsqueda, en la que hasta el pasado miércoles participaban distintos efectivos coordinados por la Guardia Civil. Según Milla, los efectivos dicen "que han hecho un trabajo exhaustivo, que no hay pistas, no se encuentra nada, y no se puede registrar nada más, pero se mantienen en alerta porque si alguien llama o se lo encuentra paseando”.

Los agentes han tomado muestras de ADN al padre de Marta, hermano del desaparecido, y siguen pistas como la aportada por ella el pasado viernes, cuando un joven le informó de que había visto a alguien que respondía a las características de su tío entre Bollullos Par del Condado y La Palma del Condado, deambulando por una carretera.

Para Milla, su tío no puede haber ido muy lejos, “porque llevaba 10 euros y un carnet de conducir caducado”, a la vez que ha recordado que entre La Antilla y Lepe hay muchas personas que recogen a gente haciendo autostop, de modo que su tío podría haberse ido con cualquier persona, bajarse del coche y luego desorientarse.

El anciano salió de su casa poco antes de las tres de la tarde del 7 de septiembre, inicialmente para tirar la basura, y vestía una camiseta negra, una gorra del mismo color y pantalón vaquero corto, y tiene bigote y gafas. Fue visto por última vez sobre las 15:00 en calle Sotavento de La Antilla, playa en la que pasa los veranos desde hace mucho años, y posteriormente algunos testigos lo situaron en los márgenes de la vía interurbana A-5056, en torno a la urbanización Pinares de Lepe, donde la zona fue rastreada por los servicios de emergencia sin resultado.