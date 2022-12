El abuelo desaparecido en Manzanilla se enterrará en el pueblo

Antonio Blanco Gil, el desaparecido de Manzanilla que ha fallecido este jueves tras aparecer inconsciente en su vehículo, será enterrado en la localidad condal.

El alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, asegura que, pese a no ser natural de ese pueblo, el fallecido llevaba viviendo en el municipio más de 24 años junto a su familia.

La madre de Antonio y bisabuela de Daniel Blanco, el pequeño desaparecido junto al abuelo, ha expresado sus deseos de que el cuerpo de su hijo descanse en el pueblo, así como el alcalde. "Hace un rato me han llamado de la funeraria y me han preguntado si los restos se iban a quedar aquí. La familia me dice que sí y a mí también me gustaría que descansara en nuestra localidad", ha contado Carrillo a este periódico.

El abuelo que desapareció este miércoles junto a su nieto de 22 meses en Manzanilla fallecía al poco tiempo de ser encontrado inconsciente dentro de su vehículo. Así lo confirmaba la subdelegación del Gobierno en Huelva. El hombre fue trasladado hacia el hospital Infanta Elena de la capital onubense tras ser hallado 18 horas después de su desaparición. El centro médico confirmó el fallecimiento.