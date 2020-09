Hace unos días, el gerente de uno de los distritos sanitarios de Huelva, alarmado por la falta de médicos, rogaba medio en serio y medio en broma, que si alguien conocía a algún médico en paro que lo avisara, que él mismo iría a buscarlo donde fuese.

No ha ocurrido así en el entorno escolar ya que los profesionales que están en paro en el mundo educativo no escasean, más bien, sobran. Ha sido un buen acierto el que la Consejería de Educación andaluza, se decidiese a contratar a docentes sin trabajo que se incorporaron a los centros en el inicio del curso, con la función de prestar ayuda al profesorado y colaborar en todo lo relacionado con medidas curriculares, higiénicas y sociales.

Por su parte, la Consejería de Educación de las Islas Canarias, en una situación laboral diferente a la andaluza, pero compartiendo la misma preocupación de falta de personal que los profesionales de Salud, demanda docentes para cualquiera de las siete islas y procedentes de cualquier comunidad autónoma española. En este caso, como en el anterior, se les pide el título de Maestro pero además la posesión del B2 en inglés.

En cuanto a Celáa, la ministra de Educación, dadas las circunstancias y la necesidad de profesorado de Secundaria, permitirá que los licenciados (que no son docentes, como dice ella) sean contratados sin ni siquiera poseer el máster que les habilita como docente propiamente dicho.

Duele el todo vale de este país, cuyos gobernantes han encontrado la excusa perfecta para echar a la calle legalmente a los contratados a la finalización del año, ahorrándose así unos eurillos por las vacaciones, por una parte, y no renovando a todos, por otra. Pero lo que además escandaliza, es refutar por enésima vez el escaso valor que se le da a la formación, cuando de educación se trata. La idea generalizada, para los gobernantes incluidos, es que enseñar, enseña cualquiera. Lo grave es olvidar que aprender no se aprende de cualquiera. Basta un papel que diga Apto/a para que se pueda realizar una labor tan compleja y difícil como es la de educar. Si posees un certificado que diga B2, se supone que sabes enseñar inglés. Si el papel dice Apoyo Covid se entiende que se conoce la casuística del Covid y de cualquier asignatura o curso. Si el centro no dispone de profesor de Música, dará Música el último de los contratados…

Que sí, que no me lo repitan más, que la situación es extraordinaria e inusual. Que sí, que vivimos en un escenario de emergencias. Que sí, que todo vale…