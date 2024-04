El sueño se esfumó. No habrá AVE a Huelva. El Gobierno de España no está por la labor y no hay nada que hacer y esto es algo que no es nuevo, viene de lejos. Los dimes y diretes de los políticos no conducen a nada, porque si hay algo que está claro, se mire por donde se mire, es que Huelva no tendrá de momento Alta Velocidad y más a tenor de los últimos acontecimientos vividos.

Se habían hecho los onubenses ilusiones con la nueva propuesta de la línea Sevilla-Huelva-Faro, parecía que se atisbaba por aquí una pequeña luz de esperanza, pero de nuevo se dan de bruces con la realidad. No hay ninguna disposición por parte del Gobierno, que sólo ofrece soluciones alternativas. Todo lo que se haga para mejorar las comunicaciones por tren será bien recibido en Huelva siempre que esto no sea óbice para la llegada de la Alta Velocidad.

Todo son pegas cuando se trata del AVE a Huelva, el Gobierno se muestra reticente y es una infraestructura que los onubense llevan más de dos décadas esperando. Cuando se refiere a ella juega con la ambigüedad e incluso plantea que se elija entre llevar a cabo este proyecto u otro en la comunidad andaluza, no se muestra con ésta tan complaciente como con otros territorios con los que tampoco mira tanto la pela.

Lo único que hay sobre la mesa es una fecha, 2050, y mucho tendrían que cambiar las cosas para que la Alta Velocidad llegue a Huelva antes, lo que, por cierto, es bastante improbable, teniendo en cuenta la falta de apoyo para hacerlo una realidad por parte del Gobierno. Se trata sólo de voluntad política y no la hay, lo que no se entiende, por mucho que lo expliquen. No se trata de irse por las ramas, los onubenses lo tienen muy claro, quieren Alta Velocidad, que conecte a Huelva con Sevilla y Madrid y si es posible con la vecina Portugal a través de Faro. Un AVE que, por supuesto, recale en Huelva capital, en la nueva estación que se construyó para ello, en la zona de las Metas, y que desde su puesta en funcionamiento en abril de 2018 sigue a la espera de la llegada del primer AVE.

Esto es lo que reivindican los onubenses, llevan décadas solicitándolo, una infraestructura férrea acorde con el siglo XXI, que contribuya en parte a la vertebración del territorio nacional. No es más que eso.