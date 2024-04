Unas trescientas personas, según la Policía Nacional, se concentraron el pasado domingo ante las puertas de la Delegación de Salud en Huelva para reivindicar una sanidad pública de calidad. Pocas personas secundaron la medida reivindicativa si se tiene en cuenta la situación crítica por la que atraviesa la sanidad pública en la capital y provincia onubense. No hay una respuesta acorde a las necesidades de los ciudadanos. No hay una atención inmediata, hay que esperar quince días para tener una cita con el médico en los centros de salud y las enfermedades con sus síntomas llegan cuando llegan, no entienden de programación, y en quince días puede pasar de todo, pero eso no le importa a la administración, para la que todo es cuestión de números, ofreciendo una sanidad cada vez más deshumanizada.

Los pacientes lo que quieren es que los atiendan profesionales sanitarios cuando están enfermos, que les den las pautas a seguir y les receten los medicamentos que deben tomar para curarse, nada más, para eso es para lo que acuden al centro de salud, a Atención Primaria, y ante la opción que se les plantea de esperar quince días para que los pueda ver su médico, optan por ir a la consulta del que está de urgencias y se encuentran que tienen que aguardar a que éste vea primero a sus pacientes o que tenga un hueco para poder atenderles, un despropósito, todo ello contribuye a que se sobrecarguen las urgencias en el Hospital Juan Ramón Jiménez, ya que no se le da otra salida al ciudadano.

Por otro lado están las especialidades, donde la espera para que te atiendan en consultas es de meses, entre ellas está la de Oftalmología, con esperas de casi medio año, que se dice pronto, sólo para que te atiendan, y si se necesita alguna cirugía se debe volver a esperar otro tanto, algo inconcebible cuando se habla de salud.

En el manifiesto que se leyó en la concentración, convocada por Marea Blanca, entre las reivindicaciones del colectivo ciudadano se recogía, y creo que todos estamos de acuerdo con ello, que las citas en Atención Primaria se den en 48 horas y que tengan una duración de 12 minutos, así como un periodo de espera de 30 días para pruebas diagnósticas, 60 días para citas para atención con especialistas y de 90 a 180 días para cirugías. Sería un buen avance.