Se constata definitivamente que este 2024 es el año de los comunicados. Y ya les adelanto que el que sin duda será la estrella del año es el de este pasado lunes de Pedro Sánchez. Por eso aclaro que estas papas con chocos no han sido cocinadas mediante inteligencia artificial, sino que hago un corta y pega literal de su comunicado, eso sí, adaptándolo sólo con pinceladas, llevándolo a nuestro terreno, el que nos incumbe, que no es otro que el ámbito local. Este comunicado podría leerse perfectamente en la manifestación del próximo 9 de mayo, en la que se reclamará para Huelva la libertad del AVE, tan merecido como necesario para nuestra ciudad. Empezaba Pedro diciendo...

Mediante estas papas con choco, pero sin tomarme ni un solo día de reflexión, me pregunto si merece la pena que tanto Gobierno como políticos locales sigan mintiéndonos. Y tengo la respuesta clara. Para un onubense de a pie se antoja difícil soportar así tantos años, mientras tengamos personas para defendernos que se afanen en alargar cuatro años más su carrera política, porque en su pueblo o ciudad se hayan cerrados sus puertas y hayan tocado fondo. De este modo, te subes al carro de nuevo de unas siglas e idolatras a su líder, que haga lo que haga a lo largo de la legislatura le deberás de estar eternamente agradecido, y defenderás por encima de todo.

Se les olvidan que están donde están porque les pusimos nosotros. O decimos basta o esta degradación determinará nuestro futuro. Y es que esto no es una cuestión ideológica, es cuestión de respeto y de dignidad.Si consentimos los bulos deliberados desde hace años, sufriremos unos daños irreparables. Por tanto, la pregunta es sencilla: ¿queremos esto para Huelva?

Mi mujer y yo sabemos que ahora el problema no son 10 minutos, que nos mintieron, que nos volverán a mentir y las mentiras no pararán, llevamos años sufriéndolas. Pero sólo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social se movilice el 9 de mayo en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo en Huelva. Y es que esto no va del destino de un dirigente en particular, se trata de decidir qué tipo de Huelva queremos tener. Queremos avances, y debemos de ponerle freno de una vez por todas a la política de la vergüenza que llevamos sufriendo. ¡Creo que Huelva necesita hacerse esta reflexión! Pongamos fin de una vez mediante el rechazo colectivo, sereno, más allá de las siglas y las ideologías.