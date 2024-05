Arranco como empezaba el gran maestro Paco Gandía: esto que os voy a contar “es verídico”. Desde la tribuna privilegiada que se me brinda, que disfruto cada sábado desde hace ya casi un año, quiero aprovechar para un agradecimiento, pues lo considero primordial. Y es que es de bien nacidos ser agradecido. GRACIAS por el trato recibido, por los manjares ofrecidos de nuestra bendita tierra, por disfrutar de un magnífico ambiente y, en definitiva, por abrirme la puertas de vuestra casa. Aunque quizás me las abristeis debido a que no sabíais realmente que ¡era el Chungaleta de Huerva quien visitaba vuestra casa!

Gracias a todos los presentes: al alcalde de Lepe, Juan Manuel González, que, por cierto, se baila unas sevillanas, sin asistir a academias, en dos baldosas con elegancia suprema. Gracias Alberto Santana y Manuel Andrés. Gracias a mi siempre elegante y amable Bella Verano, gracias a Elena Vélez, la más guapa gitana de rojo que vieron mis ojos , y junto a ella, su flamenco de su mano, quien solamente la suelta para paladear con mesura los encantos de un recebo y de la bellota en cuanto tiene la ocasión. ¡Prometo volver! ¡Que viva la Virgen de La Bella!

Continúo con los botos de Valverde calzados y desde Lepe nos vamos a Almonte. Debido a las fechas, es habitual coincidir conjuntamente en la aldea almonteña, romería de éxitos deportivos, bien permanencias sufridas o ascensos del Decano. Confirmo que porque nos ha cogido en la aldea y no en Huelva, si no, éste que os escribe lo hubiera celebrado como se merece en la fuente.

En esta ocasión, este éxito llega de manera inesperada y para sorpresa de todos. ¿Quien se ha colado sin esperárselo nadie en el top 100 de la lista Forbes de mujeres más influyentes de Andalucía? Sí, ella, mi Pilar Miranda Plata. Sin complejo alguno ni tenerle nada que envidiar a nadie, se codea con María Jesús Montero o la mismísima Carmen Calvo, con las folclóricas Vanesa Martín, Isabel Pantoja, Pastora Soler o Estrella Morente. La ocasión lo requiere, es momento de irse al Rocío, sacar el champán y bailarse hasta que el cuerpo aguante unas sevillanas por derecho, como el alcalde de Lepe, y celebrarlo bien celebrado.

Que se pare unos días Huelva, que no va a pasar absolutamente nada. Pedro Sanchez paró el país seis días y no ha pasado nada. Ansioso estoy de ver publicada la lista de personas más influyentes de Huelva por si aparezco en ella. Lo celebramos juntos, Pilar, si te parece (pero pagas tú).

¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO!!