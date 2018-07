El mejor aliado

Comentaba, el otro día, la vergüenza ajena que me producían determinados hechos y actitudes. Pues bien, todo ello se ha acrecentado exponencialmente con motivo del Congreso del PP y no, precisamente, por los congresistas que ejercieron su papel con más o menos coherencia en función de sus posiciones y expectativas personales, sin duda legítimas e incluso influenciadas de esos impulsos de amistad-odio que tan extraordinariamente definiera Adenauer sobre los distintos tipos de enemistad en la política y que se podrían entender como las reglas del juego.

Sin embargo, me resulta demasiado chocante comprobar cómo, mediáticamente, se critican en otros los mismos defectos que uno ejerce y se modifican sin solución de continuidad los comentarios laudatorios por la crítica desmesurada, en una especie de hooliganismo que lo ve todo bien de inicio y luego, cuando su equipo pierde, destrozan el mobiliario urbano. Ejemplo, el primer día: discurso impecable de Rajoy, el segundo, el "marianismo" ha muerto, apoyó a Soraya… sigo, lo mejor del principio, el discurso de Cospedal -quien sepa lo que es un informe de gestión, tras diez años de Secretaría General, podría morirse de risa- y, ahí, no cabe duda -los resultados lo dicen- hubo un apoyo rotundo aunque no sea criticable como tal, sí lo son por superficialidad analítica los fundamentaos argumentales utilizados en la orientación del voto por todas las partes. Es, por ello, increíble que alguien hable incluso de "catarsis", supongo que en un claro ejercicio de ironía porque debate hubo poco. Sí, parece que los criterios de Max Weber sobre la "ética de la responsabilidad" o no les alcanzan o no los conocen muchos opinadores. Como tampoco, salvo a uno, los he oído hablar del humanismo cristiano, punto de partida en el PP. Curiosamente, tampoco a los candidatos ya que tanta importancia dio alguno a los valores. En fin, enhorabuena al ganador, cuidado con el postureo de manual -tenemos ya dos kennedys- y explota a quien puede ser tu mejor aliado para alcanzar la Moncloa: ZPedro. No olvides que la derecha solo gobierna cuando los otros nos llevan a la ruina y Sánchez, ya ha iniciado el camino hacia ella.