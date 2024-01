Enero ya da sus coletazos. La famosa cuesta aún no ha terminado y desgraciadamente me temo que va a durar más tiempo. Ahora es hora de mirar al año recién comenzado con esa cara de esperanza (es más bonito decir esto que de “tontos”) que se nos ha puesto a todos con las promesas que se nos hacen y los incumplimientos y engaños a los que estamos sometidos.

Cuando llueve a gusto de todos y nada podemos por nuestra parte arreglar, ya se vio cómo en las últimas elecciones no sirvieron para nada, no tenemos más remedio que refugiarnos en las páginas de oro de nuestra Historia, donde todavía, no sabemos por cuanto tiempo, permanecen constantes los valores que nos dieron fama y gloria en proezas que perdurarán.

Por estas razones, yo me traslado en mis sueños (¡cuánta falta hace soñar!) a un 22 de enero de 1926, en que Huelva y Palos, con su eje de emociones e historia, vibraban en La Rábida para despedir a los verdaderamente calificados como “héroes” que, venciendo dificultades y miedos, se lanzaron en aquella aventura de volar desde las aguas del Tinto y del Odiel a aquellas otras del Plata en el continente americano.

Hemos vuelto a celebrar el aniversario de la partida del Plus Ultra, y esta vez a sólo dos años de su Centenario.

Me agrada leer esa página publicitaria de nuestro Ayuntamiento que dice. “Huelva, la ciudad donde todo comienza”. Un acierto de frase porque ha sido en nuestro solar andaluz donde tantas cosas se iniciaron y dimos a España y al mundo.

¿Le gustaría recordar alguna?

Comenzaríamos con la evidencia de un mundo ignorado llamado Tartessos que duerme bajo nuestro suelo. Seguiríamos con el oro que llevaron al templo de Jerusalén, desde nuestras minas de Tarsis, para continuar con la partida rabideña de tres carabelas que daría un vuelco a la Historia con la llegada a un nuevo continente. Saltándonos muchas cosas, que podríamos seguir diciendo, llegamos a los tiempos más modernos donde Huelva dio a nuestra nación las primicias de deporte en tres juegos que son reyes en el mundo: el fútbol, el tenis y el golf. Ahí tienen ustedes a Huelva pionera de verdad en grandes logros. ¡Y de los que mucho deberíamos contar!

El recuerdo del hidroavión Plus Ultra sigue abriendo sus alas sobre nosotros. Y me pregunto: ¿en cuántas escuelas y colegios públicos se habrá recordado la gesta? No quiero saber la respuesta. Mi parte alícuota en el tema la he cumplido con entusiasmo en tantas charlas a los escolares sobre el raid aéreo y actos con la base de Tablada y un libro sobre el histórico vuelo que hoy el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, paladín y defensor constante de esta celebración anual con el Ejército del Aire, continúa, y ya se prepara para un centenario que debe tener gran repercusión.

Durante setenta y cinco años he estado organizando y asistiendo a esta efeméride palerma con la Real Sociedad Colombina, hoy mi esperanza es que ésta, siempre con Palos de la mano, continúe inyectando recuerdos, vivencias y orgullo a una provincia, como la nuestra “donde tantas cosas comenzaron”.