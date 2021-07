Lo que la estadística esconde

Hace unos días se presentaban en Huelva, los resultados de las exportaciones de la comunidad autónoma, destacándose como una gran noticia que Huelva lidera el ranking en volumen de exportaciones de Andalucía, por lo que se nos trasladaba la satisfacción por los logros en este capítulo económico. Cualquier persona ajena a las estadísticas o desconocedora de la realidad económica de Huelva, se puede llevar, de la lectura de los titulares, una imagen muy alejada de la auténtica realidad, porque si bien es cierto que, tal como se presentaba en los resultados, por volumen de facturación, somos la primera provincia exportadora, también lo es que somos la última si ponemos el foco en el número de empresas que exportan, por detrás de Jaén y además a cierta distancia.

De Huelva sale el 24 % de las exportaciones andaluzas, pero lo hace con solo el 4,7 % de las empresas que exportan en Andalucía. Esta situación tiene evidentemente un motivo, teniendo su origen en la inclusión en los datos de exportación, de las empresas que componen el polo químico ubicado en terrenos portuarios. De hecho, si excluimos del cómputo a estas empresas, quizá así algunos se den cuenta de su importancia para la economía provincial, nos vamos también a la cola de exportaciones por volumen de facturación de toda Andalucía.

Lamentablemente la realidad provincial es muy diferente de la foto fija que las estadísticas muestran, nuestra estructura empresarial está compuesta en un 99,9 % de micropymes que están más centradas en el mercado nacional que en pensar en las exportaciones, pero conviven con un potente sector industrial compuesto de grandes empresas, pero de escaso número, quedando el resto de datos ante semejante volumen como datos testimoniales, con la única excepción del sector de los frutos rojos, que sí suponen un volumen importante de exportaciones, la tercera de Andalucía, pero muy alejado de las cantidades movidas por este grupo de empresas industriales que realizan toda su operativa internacional a través del puerto.

El resto de sectores y empresas necesitan de una ayuda personalizada, con planes de apoyo específico para micropymes con potencial exportador, empresas con buenos productos, pero con un tamaño tan pequeño que quedan disueltas en este complejo mundo de la internacionalización, se necesitan planes sectoriales para el calzado, el vino, el jamón, las conservas entre otros, para intentar conseguir de verdad, que Huelva sea una provincia exportadora, que no lo es, a pesar de lo que reflejan las estadísticas.

Por otro lado, difícilmente Huelva podrá nunca alcanzar este objetivo, si no cuenta con las infraestructuras de comunicaciones precisas para su desarrollo, explíquenme si no como podemos ser competitivos en un mundo donde los costes y los tiempos de transporte son claves si carecemos de aeropuerto, de redes ferroviarias básicas y de carreteras de alta capacidad con Extremadura y Cádiz. Nuestra única salida al mundo exterior es nuestro puerto, pero esto no es suficiente para muchos productos, y para el turismo ni hablamos.