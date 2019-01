En la sesión de investidura del Sr. Moreno como nuevo presidente de la Junta hubo un momento realmente de aurora boreal. Y el caso es que para la mayoría de medios informativos ha pasado desapercibida y, sin embargo, fue para tirarse de los pelos. Lo protagonizó la diputada podemita Sra. Rodríguez. Su discurso fue, como la mayoría, altamente predecible y de poco interés informativo, pero he aquí que ella posiblemente se dio cuenta de lo tedioso de su intervención y decidió animar el cotarro.

Pero, ¡oh sorpresa!, no lo consiguió. O los diputados adversarios no se dieron cuenta de la barbaridad que había soltado o, muy probablemente, no sabían cómo hacerlo.

Transcribo el momento estelar de la mañana en boca de la Sra. Rodríguez: "El día de la Toma de Granada inauguró el fin de un renacimiento andaluz que fue un esplendor de ciencias, artes, de culturas; y que inauguró, recuperó y volvió a instaurar en Andalucía la Edad Media más oscura". Así pues, el día de la entrada de los Reyes Católicos en Granada fue para ella el final del esplendor y la luz en Andalucía y comenzó una larga noche de oscuridad. En la izquierda española, como en la derecha, ha tenido lugar una degradación cultural e intelectual auténticamente sin precedentes. Pensar que un Fernando de los Ríos, un Julián Besteiro, un Tamames, un Anguita, un Mugüerza, un Leguina, un Tierno, un Gómez Llorente, un Solé Tura, pudieran llegar a decir semejante necedad a mí me resulta imposible. ¿Qué ha ocurrido para llegar hasta aquí? Sencillo, demasiados años ya de leyes educativas que han buscado la creación de masas adoctrinadas, dúctiles y maleables.

Con los Reyes Católicos comienza justamente lo contrario de lo que la Sra. Rodríguez afirmó, exactamente lo contrario. En el siglo XVI comienza el llamado Siglo de Oro español. Una cima política, social y cultural a la que ninguna nación del mundo ha subido. Nadie ha igualado, ni de lejos, ese siglo de esplendor de España. El mundo a sus pies: América colonizada e integrada en el mundo occidental, con derechos y libertades lejísimos de la prehistoria salvaje y primitiva en la que vivían, Europa unida bajo el liderazgo español y el arte y la cultura españolas deslumbrando al mundo entero. Una somera lista de nombres serán suficientes para contradecir el soberano exabrupto de la diputada andaluza: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, Murillo, Velázquez, Zurbarán, Ribera, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón, Zorrilla, Nebrija, Vives, Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria,… Imposible nombrar más, no caben. ¿Esta es la oscura Edad Media de la que usted habla, señora?