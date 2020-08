Verano sin Colombinas

Es curioso. Justo hace un año por estas mismas fechas celebrábamos la llegada de turistas a esta acogedora tierra. Parejas con chanclas, pantalones cortos, planos en mano y el rojo en esas pieles tan blancas que hasta duele mirar, tatuado por el abuso de alguna hora más de sol de la debida sin la protección oportuna. Destacaban en una ciudad que se quedaba vacía ante la subida de temperaturas (más soportables que este año) mientras se llenaban las playas. Y a la caída del sol, todo cambiaba. La ciudad parecía despertar, la vuelta se sufría en las carreteras de la playa, donde (no aprendemos) todos coincidíamos casi al tiempo para disfrutar de Las Colombinas. Alegría, diversión, encuentros familiares y con los amigos, y sensación de comenzar las vacaciones para muchos.

Este año no será igual. Después de casi un siglo, Huelva se queda sin sus Fiestas. Era lógico y se hizo esperar el anuncio del alcalde de la suspensión de los festejos ante una pandemia que nos tiene en vilo sin saber qué pasará mañana. La imposibilidad de garantizar las medidas sanitarias y de distanciamiento entre las personas llevaron a la suspensión total de una celebración que se marca en rojo en el calendario choquero. Nada es como antes. No habrá vida en el recinto, ni casetas, ni cacharritos, ni puestos de algodón, ni ponche El Navajazo. Nada de bailes hasta el amanecer, conciertos, o la Semana Náutica Colombina. Mañana tampoco celebrará sus tradicionales actos la Real Sociedad Colombina. Este año es diferente. Guardamos las ganas para el que viene, que todo se andará. Entretanto, no echemos los brazos abajo y preparemos el camino para volver a recuperar la actividad y, el año que viene, unas fiestas que nos hagan vibrar. Hoy no es el momento de saltar entre el gentío, tampoco de agarrarse a la pandemia como la excusa, causa o pretexto (pónganle como más les guste) para que todo siga igual que hace décadas. No. No podemos dejar de ver turistas (nacionales o internacionales), no podemos alejar aún más las oportunidades. Hay tiempo y es imprescindible la unión para tener una voz única que se alce para que los onubenses tengamos lo que merecemos: una provincia de primera. Méritos no faltan, pero sí representantes que abanderen mayor reconocimiento a una provincia joven, que peleen por el bien común, al margen de intereses particulares, propios o de partido. Hace falta constancia y unidad y trabajar como se hizo en el último cuarto del siglo XIX, cuando surgieron diferentes voces que reclamaron lo mismo y pusieron los cimientos de lo que hoy son las Fiestas Colombinas.