El Ayuntamiento de Huelva presentó en la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2024, lo que definió como una propuesta estrella: la primera Feria del Legado Británico, que se desarrollará del 11 al 15 de junio en la capital onubense, una feria, según destacó, dirigida al turismo, que incluirá actividades musicales, deportivas y gastronómicas, con el único fin de “transformar todos nuestros recursos en activos turísticos”.

Toda promoción que se realice de la ciudad es positivo porque se da a conocer fuera de nuestras fronteras el rico patrimonio histórico de Huelva y, entre este patrimonio tanto arquitectónico como monumental, elementos que la hacen única, como es en este caso el Legado Británico, que va más allá, y aparte de construcciones, seña de identidad de la ciudad, la hace ostentar el decanato en deportes como el fútbol y el tenis. Todo ello supone un gran potencial turístico que habría que saber aprovechar.

No obstante, tan importante es la promoción como la conservación y mantenimiento que se hace de este patrimonio y en este aspecto hay que hacer el mayor esfuerzo, ya que Huelva no se caracteriza por el cuidado del mismo. Hay cierta despreocupación en este sentido en las administraciones competentes, que dejan, por falta de intervenciones a tiempo, que el patrimonio se vaya deteriorando, considerado en su mayoría Bien de Interés Cultural (BIC), sólo hay que ver el estado en el que se encuentra la parte de tierra del Muelle de la Río Tinto, que está a la espera de una restauración a la que aún no se le ha puesto fecha, así como la herrumbre que es ya palpable en partes del tramo de agua de la construcción. También ésta necesita un retoque.

El Muelle de Tharsis, de 1871, otro BIC, después de años de abandono, se está sometiendo a obras de restauración. En cuanto al conjunto residencial del Barrio Obrero, promovido a principios del siglo XX por la Rio Tinto Company Limited como viviendas para sus empleados, a pesar de estar catalogado como Bien de Interés Cultural, pocas viviendas mantienen su imagen original.

Si se quiere tener activos turísticos primero hay que hacer todo lo posible para garantizar su adecuada conservación. No se trata sólo de hacer folletos informativos y mostrar la mejor cara de Huelva sino también de cuidar de su patrimonio, que los visitantes y los onubenses puedan disfrutar de un buen conservado Legado Británico, de eso se trata.