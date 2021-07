De manera acertada y por prudencia ante un posible repunte de los contagios, el Ayuntamiento de Huelva ha decidido suspender la celebración de las Fiestas Colombinas de 2021. Teniendo en cuenta la evolución de la situación hacia la normalidad, o la nueva normalidad, quizá en agosto no sea prudente todavía hacer un evento de este tipo, pero si todo sigue conforme a lo previsto, se le presenta al ayuntamiento la posibilidad de experimentar algo que se ha venido planteando en algunas ocasiones, pero que nunca se ha visto oportuno realizar, me estoy refiriendo a celebrar las Fiestas Colombinas el 12 de octubre.

La actual fecha del 3 de agosto presenta una serie de inconvenientes que de resolverse, a buen seguro muchos estarían encantados con el cambio, consiguiéndose una participación más activa en estas populares fiestas, y es que, dadas las características climáticas de esta tierra, en pleno mes de agosto con temperaturas que pueden rondar los 40 grados se hace muy difícil que triunfe una feria de día en la ciudad, con todo lo que esto puede suponer para comercios y restauración.

Por otro lado, al coincidir el 3 de agosto con las vacaciones estivales de la mayoría de onubenses y dados nuestros particulares hábitos de trasladar nuestra vida a la playa, los más afortunados a casa propia o alquilada, los menos a casa de padres o amigos y los que no tienen otra opción, a pasar el día en la playa y volver a casa solo a dormir, se tiene que elegir entre perder un día de playa o asistir a las colombinas. Con este panorama y ante la ausencia de una atractiva oferta de fiesta de día, se opta por la fiesta de noche, lo que supone desplazarse en coche desde el destino de veraneo, debiendo controlarse para no beber más de la cuenta para el regreso. La opción del 12 de octubre a nivel de acto conmemorativo tendría la misma relevancia para la ciudad que el 3 de agosto, este fue el día en el que salieron las carabelas, hecho que ni siquiera se produjo desde la ciudad de Huelva, sino desde el puerto de Palos por lo que igualmente se puede optar por conmemorar la fecha de llegada al nuevo mundo. Las ventajas de este cambio son evidentes, la primera de ellas, un clima más propicio para disfrutar de la fiesta durante todo el día y no solo por la noche, pudiendo programarse diversas actuaciones lúdicas y culturales que el 3 de agosto se hacen inviables, al menos hasta ciertas horas en las que la canícula permite salir de casa sin llegar empapado en sudor al evento en cuestión.

Por otra parte, en octubre, todos los onubenses están incorporados en sus trabajos y probablemente con más ganas de un día libre que en verano, lo que a buen seguro promovería la participación más activa de la población en los actos programados.

El Ayuntamiento debería pensar si aprovecha esta ocasión, los negocios de la ciudad lo necesitan, el pueblo necesita una evasión aunque sea controlada, pero sobre todo no pierde nada por intentarlo, si no gusta no tiene que repetirlo y al menos no habremos tenido que renunciar otro año más a las Colombinas, pero si es un éxito puede ser un nuevo relanzamiento y un nuevo aliciente en estas importantes fiestas para la ciudad.