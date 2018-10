Me leo del tirón la entrevista que publicó esta casa antes de ayer con la presidenta andaluza. Nunca he hablado mal de esta señora. Debe ser porque no me cae mal. Hoy tampoco voy a escribir con acidez de ella, máxime cuando la veo cansada, más o menos agotada, y sin frescura alguna. La entrevista se lee sin el menor entusiasmo, todas las respuestas son harto previsibles hasta que llega la antepenúltima. Yo creo que no le dio tiempo a corregirla y el periodista la mandó a la imprenta sin más. Le pregunta el entrevistador por el maridaje de su compañero Sánchez con los independentistas, también conocidos como golpistas. Curiosamente es la única vez en toda la entrevista que sale el apellido del presidente del Gobierno. Nadie lo nombra ni antes ni después. La señora Díaz responde con un alegato patriótico un poco por las ramas, aunque cierto es que ella tiene un sentido de la patria superior al de muchos de sus compañeros de siglas. Y es en esa pregunta cuando me parece que se pilla los dedos. Contesta exactamente: "El día que se quiebre la igualdad entre los españoles, levantaré la voz". Pues va con bastante retraso, presidenta. La igualdad entre los españoles está quebrada, y gravemente, desde hace mucho tiempo. Así pues, levante la voz, manténgala en alto y no la baje.

La igualdad entre los españoles está brutalmente quebrada desde el momento en el que en una amplia parte del territorio nacional no se puede estudiar en español, en la lengua materna, en el idioma oficial del Reino de España. La igualdad entre españoles está vilmente quebrada desde el momento en el que funcionarios del Estado con la misma cualificación cobran más o menos según en la maldita autonomía en la que estén destinados. La igualdad entre españoles está bestialmente quebrada desde el momento en el que tributan a Hacienda más o menos según tengan o no un régimen foral de tiempos de maría castaña. La igualdad entre españoles es una burla cruel desde el momento en el que dependiendo de donde vivas heredas los bienes sudados por tus padres, se los tienes que regalar al gobiernito regional de turno o te tienes que dejar arruinar literalmente para cubrir impuestos. Es por todo esto, y bastante más que no cabe en esta columna, por lo que médicos, guardias civiles, policías, niños y adolescentes con madres de lengua española, herederos y pagadores de impuestos en general están esperando oír su voz alzada, firme e incansable. Adelante, no se arredre, millones de españoles agraviados, ninguneados y pateados por políticos indignos y vergonzantes esperan. Adelante, presidenta.