DICE el Gobierno que tenemos que ser más agradecidos. Los onubenses. Por lo visto. Porque nos han regalado el CEUS y el hidrógeno verde y no sé cuántas cosas más. Lo explicó el domingo la subdelegada en una entrevista muy bien llevada por Javier García Salas en la que dirigió los oportunos mensajes a los suyos, ya saben, los habituales tragasables, insaciables comulgadores con ruedas de molino que pululan por ahí -por aquí- buscando una palmada en la espalda, una silla o un despacho.

Ella no lo dijo, claro, pero lo he supuesto yo a juzgar por la sarta de inexactitudes, errores y medias verdades que contó, aptas solo para cerebros desprevenidos o abnegados militantes. Por ejemplo, nos refregó que somos unos “privilegiados”, y que Huelva no se está quedando atrás de nada, sino que lo nuestro “es una sensación emocional” (fíjense, y ustedes sin saberlo) y que “no estamos abandonados ni en la cola”.

Es verdad que reconoció que con el tren en concreto hay “incidencias que no son deseables” y que anunció que “nuestro AVE vendrá”, aunque de momento “se ha optado por una opción más corta en el tiempo y menor en inversión económica”, aunque no me queda muy claro si eso quiere decir que finalmente hemos descartado el AVE que iba a venir y al final no viene o, por el contrario, lo que haremos será gastarnos 500 millones ahora y 1.100 después, pero bueno, lo que se dice y lo que se cree es cosa de cada cual, así que no voy a meterme en eso ahora porque además es su trabajo y tendría que decirlo aunque no lo creyera.

Sí me quiero detener en el detalle de que la subdelegada se mostrara sorprendida porque “de repente” nos haya dado a los onubenses por pedir el trenecito, “cuando no se ha hecho nada en 25 años”, y que se extrañara de que ahora “todos nos sentimos agraviados” porque “sólo estamos fijándonos en el AVE” sin percatarnos de que se han hecho más cosas: “los presupuestos están ahí”, decía Rico, y los onubenses tenemos que “aprender a leerlo” y, faltaría más, “a agradecerlo”.

Alabados sean. Es verdad que, en cierta medida, entiendo su desconcierto. Al fin y al cabo, le ha venido de golpe, cuando se las prometía tan felices después de que, por primera vez en mucho tiempo (eso sí que es de agradecer), alguien del Gobierno de España nos haya prestado atención.

Su problema es que no se ha enterado de lo que pasa. No sabe de qué va realmente todo esto, porque por el AVE, se lo aseguro, no es. Ni por el desdoble de la N-435, ni por el aeropuerto, ni por los accesos al Chare ni por la presa de Alcolea ni por el Materno Infantil que la Junta sigue eternizando. Todo esto es por las mentiras. Por las de su gobierno y los de Rajoy, con su onubense ministra a la cabeza, las del gobierno de Zapatero y los Aznar y Felipe. De lo que va esto es de una provincia que se ha hartado del ninguneo, el agravio y el desprecio. En realidad, mañana no saldremos a la calle por el Ave, ni tampoco lo haremos contra el PSOE ni contra el PP. Saldremos por Huelva. Por nuestro orgullo. Por nuestra dignidad.