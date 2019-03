En las distancias cortas

Hay músicos que defienden su gusto por el directo y por dar la cara en los conciertos, ya sea porque están convencidos de que en el trato con el público está el verdadero goce de su trabajo, o bien porque creen que su razón de existir como creadores y/o ejecutantes de canciones está justo en ese fulgurante fluir de la adrenalina que se deja sentir en cuanto salen a escena. Es el momento en el que llega desde la batería el sonido de un cruce de baquetas a modo de señal para que empiece el espectáculo: entonces se encienden las luces como un místico relámpago en el corazón de las sombras, y empiezan a sonar los instrumentos para que, de repente, todo se ponga en marcha.

Las citas Avíate! en concierto. Jueves 28, a las 21:00, en la Fundación Cajasol (calle Puerto, 10. Cuarta planta, Huelva). Sábado 30, a las 19:30, en el Muelle de las Carabelas de La Rábida. Entrada gratuita en ambos conciertos, hasta completar aforo.

Es bien sabido que todas las grandes estrellas, esas que mueven multitudes y tienen predicamento aquí, allá y en todas partes, que programan sus giras en grandes auditorios, plazas de toros y estadios, perfilan muy bien sus repertorios para que su sostén lo configuren las canciones más populares de su biografía, aquellas que fueron grandes éxitos en su día y ya tienen carácter de himnos generacionales. Y entre unas y otras van encajando como sabios orfebres esas que no tuvieron tanta fortuna o aún no se hicieron populares por falta de tiempo, tal vez porque forman parte del álbum que se acaba de editar y están presentando en esa tanda de conciertos.

Sin embargo, otros grupos y solistas que no tuvieron tanta suerte en sus carreras, pero que aún siguen en la brecha, ya sea como medio de vida o bien como pura pasión de existir, parecen estar obligados a amoldar sus repertorios a las dimensiones y características del local en que se presenten cada noche, porque hasta los profanos saben que hay canciones que funcionan bien en cualquier circunstancia, pero hay otras que parece que están compuestas para que luzcan especialmente “en las distancias cortas”, tal como Luz Casal cantaba en aquel No me importa nada que escribieron para ella los hermanos Gloria y Pancho Varona.

Será debido a estos condicionantes de tocar a veces en locales cerrados e intimistas, con el público tranquilamente aposentado en sus asientos, y otras en espacios abiertos que invitan al baile y al desenfreno, que mis paisanos Avíate! han elaborado dos repertorios distintos para abordar sus conciertos de hoy jueves en Huelva, y del sábado 30 en La Rábida, sin que en uno u otro se puedan echar en falta ese ramillete de canciones que han ido jalonando su trayectoria y que ya se han convertido en clásicas; todas esas que corean sus incondicionales como propias allá donde quiera que vayan.

Justo por ser distintos estos planteamientos y repertorios de uno y otro concierto, también responden a distintos títulos: si En un mar de fuegos juegan con esa imagen serena para aclimatar su contenido a las baladas y medios tiempos que tanto ganan por su intensidad emocional en esas distancias cortas, para los conciertos al aire libre y de carácter más fiestero han reunido En un cruce de caminos aquellas otras canciones que invitan a mover el esqueleto y convierten en memorable cualquier noche, aunque “amanezca lento y el rocío fresco / borre de tus labios tantos juramentos”.