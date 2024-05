A tres jornadas para el final, el Recre podría ser matemáticamente incluso tercero

Difícil, sí. Imposible, no. Así se presenta la recta final de liga para un Recreativo de Huelva que a pesar de los malos resultados de las últimas jornadas sigue con opciones matemáticas de ser incluso tercero. Para ello se tendría que dar una carambola tremenda, pero los números están ahí y lo que dicen es que con nueve puntos por disputarse el Decano no ha dicho ni mucho menos su última palabra.

La victoria ante el Intercity demostró que el equipo sabe competir a pesar de las circunstancias. El césped del Antonio Solana no estaba en las mejores condiciones para la práctica del fútbol y los albiazules hicieron un partido muy serio, gozando de dos penaltis a favor y resolviendo el encuentro en los primeros compases de la segunda mitad. A partir de aquí se dibuja un escenario en el que, calculadora en mano, el Recre no puede permitirse ni un tropiezo más si no quiere decir virtualmente adiós al playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion.

Las cuentas son claras: ganar todo lo que queda hasta el final y que no lo haga el Ceuta. Los caballas aventajan en cuatro puntos a los onubenses y tendrán que pinchar al menos en dos de los tres partidos que restan para perder la quinta plaza. Alcoyano fuera, Atlético de Madrid B en casa y Mérida de nuevo a domicilio serán los rivales a los que tendrá que hacer frente José Juan Romero.

Aún así, existen posibilidades de quedar incluso tercero. Muy remotas, pero existen. Para ello, los de Abel Gómez tendrían que ganar los tres partidos que restan, que Ibiza y Málaga no puntúen y que el Ceuta no consiga más de cuatro puntos. Además, el último partido ante los ibicencos tendría que saldarse con una victoria de cuatro goles o más. Otra opción son los múltiples empates. Un hipotético triple empate a 64 puntos entre Ibiza, Ceuta y Recreativo dejaría fuera del playoff al conjunto caballa.

No obstante, ese no es el objetivo real del Recre. Las opciones pasan por conseguir la quinta plaza, ya que tanto Ibiza como Málaga tienen partidos contra equipos que no se juegan nada. El Decano debe sumar cuatro puntos más de los que haga el Ceuta. Con eso tendrá amarrada la quinta plaza y asegurado el playoff. El Alcoyano, próximo rival de los norteafricanos, no tiene asegurada la permanencia al haber un duelo directo con el Linares en la penúltima jornada. Un punto les bastará para mantener la categoría, por lo que a priori intentarán amarrarlo cuanto antes para evitar futuras complicaciones.

El Atlético de Madrid B, por su parte, solo ha perdido dos de los últimos 12 encuentros que ha disputado. Ha pasado de estar coqueteando con el descenso a certificar la permanencia con mucha solvencia, situándose en noveno lugar con 49 puntos. Aunque no se jugará nada, se trata de un filial que en esta segunda vueltas le ha rascado puntos a Castellón, Ibiza y al propio Recre.

La última jornada, que se disputará en horario unificado el próximo sábado 25 de mayo a las 19:00, deparará un Mérida-Ceuta. Los romanos aventajan en cuatro puntos al descenso y podrían llegar salvados siempre y cuando gane a Intercity y Murcia o Linares y San Fernando sumen en las próximas dos jornadas los mismos puntos que los emeritenses. Asimismo, el cuadro de Abel Gómez necesitaría que el Mérida se vea involucrado en la quema para que reciba a los ceutíes con la obligación de ganar.

Por arriba, el Decano podría finalizar hasta tercero. Por debajo, noveno. El triunfo en Alicante hizo que se quitara hasta cuatro equipos de un plumazo en la clasificación. Real Madrid Castilla, Algeciras, Alcoyano e Intercity, todos con 45 puntos, no podrán alcanzar matemáticamente al Recre, que les saca 10 puntos cuando quedan nueve por jugarse. De esta forma, solo Real Murcia, Antequera y Atlético B podrían adelantarle en la tabla en caso de catástrofe en los tres últimos choques.