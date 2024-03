Los vecinos del Barrio Obrero, unidos contra el vandalismo: arreglan la casa tras las pintadas al no recibir ayuda

Huelva es su gente. Los tesoros patrimoniales de la ciudad no serían nada sin la defensa acérrima de los onubenses. Son muchos ciudadanos los que se vuelcan con los bienes patrimoniales dándoles valor, cuidándolos y defendiéndolos ante Si algo define aes su gente. Losno serían nada sin la defensa acérrima de los onubenses. Son muchos ciudadanos los que se vuelcan con los bienes patrimoniales dándoles valor, cuidándolos y defendiéndolos ante actos vandálicos y la falta de respeto de algunos individuos con su entorno.

Este es el caso de la asociación de vecinos del Barrio Obrero. Un grupo que se ha unido para recuperar una de las fachadas de una vivienda del icónico lugar, Bien de Interés Cultural (BIC), tras recibir unas pintadas hace una semana y quedar dañada.

La fachada de la casa de uno de los vecinos del barrio amanecía el pasado 5 de marzo con pinturas de diferentes colores como consecuencia de un acto vandálico "sin precedentes" en la zona. El enojo de este vecino se propagaba por todo el vecindario a medida que la noticia corría porque el ataque no afecta únicamente al vecino en cuestión, "sino a todo el barrio porque este monumento histórico tiene sentido en su conjunto, no vivienda por vivienda", sostenían a este diario varios vecinos. Es por ello que pedían conciencia ciudadana con un bien tan preciado como es esta barriada onubense.

El vecino víctima del acto vandálico, que prefiere permanecer en el anonimato, había pintado recientemente la fachada de su casa, por lo que recibía con suma tristeza este atentado contra una vivienda que no deja de ser un monumento histórico por el nombramiento del Barrio Reina Victoria como BIC en junio de 2002. "No es un atentado contra un vivienda, sino contra el Patrimonio andaluz. Si las pintadas fuesen en la Catedral de La Merced, también BIC, ¿sería un atentado contra el ciudadano o contra la Iglesia?", se preguntaba uno de los vecinos críticos con esta situación. En este sentido, la diferencia reside en que, al ser viviendas, son sus propietarios los que se hacen cargo de las consecuencias de estos ataques.

Como ya se olía el afectado, el seguro no se ha hecho cargo de este acto vandálico. Sin embargo, no ha estado solo en el saneamiento de la vivienda, pues la asociación de vecinos de la barriada ha hecho una cuadrilla para ayudarle a que su fachada vuelva a estar impoluta para embellecer nuevamente la emblemática zona. "Teníamos la esperanza puesta en que como con otros BIC y viendo la cercanía de la Semana Santa la administración local nos echaría una mano para dar solución al desagradable suceso. No fue así. Habrá que pensar en algún tipo de convenio con la Concejalía de Patrimonio para tener alternativas de repetirse estás circunstancias. Al final, tal y como creíamos, los mismos vecinos continúan haciendo piña y en el día de ayer devolvimos la normalidad a la fachada".

La asociación Santa Bárbara está haciendo un gran trabajo para esta Semana Santa y no podía permitir, dicen, que esté suceso la empañara. Después de varios meses de espera las asociaciones vecinales del Barrio Obrero y del Matadero se hicieron hermanas de la Victoria en el acto de entrega de medallas. Se han comprado gallardetes haciendo una gran inversión económica para decorar las farolas del recorrido de las hermandades. Se han comprado telas y faroles para decorar la sede. "Hemos realizado alguna convivencia con hermanos costaleros fomentando la interacción con el Polvorín. Estamos elaborando un proyecto de recuperación de la entrada de carruajes donde en el año 1953, ya que se quemó la originaria virgen. Estamos buscando cantaores, y en contacto con medios audiovisuales para recogerlo todo, y hacer aún más caliente al emblemático y peculiar escenario del que tenemos la suerte de disfrutar los onubenses", explican.

Independiente a lo anterior, desde la asociación manifiestan que "devolverle la sonrisa al dueño de la casa ha sido motivo más que suficiente para sentirnos orgullosos de la comunidad unida que necesitamos para afrontar cualquier reto".