La unidad de acción, clave para superar la delicada situación del agua

Si una cosa quedó clara en la jornada técnica del ciclo Huelva a debate, bajo el título Gestión del agua ante la escasez, que organizó este viernes Huelva Información y que contó con el patrocinio de la Fundación Caja Rural del Sur, es que la unidad es la clave del éxito. La unión hace la fuerza. Y todos de la mano es la mejor manera para avanzar y conseguir metas. Y ahora más que nunca hay que buscar la unidad. Entre lo público y lo privado. Entre las propias administraciones. En la unión con la sociedad. Todos. Es la manera de crecer.

La idea de la unidad la puso encima de la mesa redonda, a la que se añadió el coloquio con los asistentes, el secretario general de agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, quien ensalzó el agua, que "es para Andalucía lo que el gas para Alemania". Y en medio del debate de infraestructuras hídricas expuso la necesidad de colaboración. De unidad. "La Junta sola no puede hacerlo" por lo que hay que añadir "planes alternativos económicos". Asimismo pidió la "necesaria colaboración de toda la sociedad. Hay que convencer que lo que se está haciendo es sostenible".

En vista a los pasos a seguir Angulo enumeró infraestructuras, recursos y después crecer, "de una manera ordenada y consensuada. Anticiparse a los problemas".

El presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), Juan Antonio Millán, expuso que este escenario de sequía "lo tenemos que superar con unidad de acción, esfuerzo y trabajo conjunto". Hasta tal punto que pidió públicamente a las administraciones que "nos preparemos para la próxima sequía, ya no hablo de ésta". También puso encima de la mesa cuestiones referentes al nuevo Plan Hidrológico de la Junta, que "estoy deseando que se haga público".

Asimismo, aprovechando la presencia del secretario general del agua, Millán tendió la mano a la Junta. "Cuenta con nosotros para trabajar juntos" en los problemas estructurales y coyunturales. Asimismo apuntó a Angulo que seguirán "dialogando" y "trabajando en la unidad de acción".

Por su parte, el gerente de la Comunidad de Regantes de Palos de la Frontera, Fernando Sánchez, apuntó que "lo que nos faltan son infraestructuras, que sin las cuales, por mucha agua que tengamos en los pantanos no somos capaces de distribuirlas".

También puso como ejemplo que si "Fernando Alonso es un magnífico conductor pero si le das un coche malo no gana"; y en esta comparativa, el coche de la provincia de Huelva "no tiene un buen motor". Y remarcó que "si no encontramos soluciones muy rápidas las temporada que viene no vamos a poder desarrollarla".

Entre los intervinientes en el coloquio se encontró el presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, que preguntó a Juan Antonio Millán que si estarían cubiertas todas las demandas con todas las infraestructuras ejecutadas. "Pues sí", apuntó el presidente de Coheru, tanto es así que añadió que en la sequía de "1995 no hubo recorte en regadíos".

Por otra parte, Fernando Sánchez apuntó que "la voluntad de las administraciones es magnífica pero el problema son los tiempos. Estamos perdiendo demasiado tiempo. Pedimos a las administraciones celeridad".

Por último, el secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz, señaló que "nos estamos enfrentando a algo nuevo", y eso que el Planeta debería llamarse Agua, en vez de Planeta Tierra.