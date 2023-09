25 de septiembre de 2001: El día que Rocío Jurado visitó Islantilla

Rocío Jurado visitó la Costa de Huelva para asistir al Festival de Cine de Islantilla un día como hoy en el año 2001. Fue la protagonista, como no podía ser de otra manera, de una mesa redonda que hablaba sobre cine andaluz. Las páginas de Huelva Información recogieron como la cantante y actriz se desenvolvió en una interesantes charla donde habló sobre la importancia de que este cine se aleje de los tópicos de la tierra, declarando que "los papeles que le habían ofrecido durante su carrera siempre era de miarmas y jozús".

Durante el festival se proyectaba una de las película en las que La Jurado hacía de protagonista llamada: La Lola se va de los puertos. Además, aseguró que durante su carrera artística ha tenido varias ofertas de papeles que "no me ha apetecido hacer", al asegurar que en los mismos "siempre se me pedía que cantase e hiciese alguna cosa graciosa, y es algo a lo que no me voy a prestar".

Durante ese momento Rocío declaró su amor por el cine y admitió que "los tópicos sobre Andalucía realmente existen, pero aquí hay muchas cosas más que lo que todos piensan". Un discurso en el que la artista dio voz al cine andaluz poniendo en valor la tierra la que tanto quería y dándole el hueco que se merece, alejándose de vulgarismos en los que muchas veces ha caído el personaje andaluz dentro de un largometraje.

Una charla que no dejó indiferente a ninguno de los presentes y en la que todos quedaron embaucados por la determinación y las ideas de la gran Rocío Jurado.