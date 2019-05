Unos 150 niños refugiados saharuis pasarán el verano con familias onubenses

Huelva demostrará un verano más que es solidaria. La iniciativa Vacaciones en paz permitirá que hasta 150 niños refugiados saharauis lleguen hasta la provincia de Huelva para convivir con familias de acogida durante el verano. "Hemos apostado por traer este año a más niño", ha explicado la coordinadora provincial del programa, Guadalupe Camacho, y el objetivo es que durante la próxima semana haya familias para todos los pequeños".

Esta semana es crucial para que 17 niños que nunca han salido de los campamentos de Tindouf (Argelia) dejen de sufrir temperaturas de hasta 58 grados. Todos los pequeños llegarán a Huelva en la semana del 25 al 30 de junio y permanecerán durante dos meses en tierras onubenses. Hasta el momento hay unas 110 familias implicadas y muchas ya son veteranas en el programa. "Todo el que prueba, repite", ha afirmado Camacho.

Los niños tienen edades comprendidas entre los 10 y 14 años, y "vienen dos niños que nacieron en 2012 que vienen por evacuación, que traen con problemas graves pero que ya tienen a su familia aquí". Los requisitos para acceder al programa es que las personas de acogida no sean mayores de 65 años, no tener delitos sexuales con menores y no estar en la lista de adopción por familias de la Junta de Andalucía.

El programa sale adelante, además de por la solidaridad de las familias onubenses, por la ayuda y colaboración de la Diputación Provincial, que trabaja en el programa desde hace más de 15 años. En esta ocasión el importe económico con el que va a ayudar la institución asciende a 29.000 euros, según ha apuntado la vicepresidenta de la Diputación Provincial, María Eugenia Limón. Este dinero se utiliza para costear los vuelos de los niños, así como a la logística de recepción de los menores.

De este modo, además de que los pequeños salen dos meses del insufrible verano en el desierto, se harán en Huelva consultas médicas exhaustivas y demás tratamientos de salud que necesiten.

Por su parte, el presidente de la federación onubense de asociaciones solidarias con el sahara, Luis Cruz, ha mostrado agradecimiento por los 50.000 kilos de ayuda humanitaria que se enviaron a los campamentos de refugiados en el marco del programa Caranava por la paz. Asimismo ha señalado que el proyecto estrella es el de Vacaciones en paz, "los niños han sido el motor que ha provocado la solidaridad con los refugiados saharauis".

Los teléfonos de contacto para las familias interesadas son: 672 74 08 52 y 635 94 07 83.