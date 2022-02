La provincia de Huelva entra en prealerta por sequía

La sequía es un hecho. La falta de lluvias coloca a la provincia de Huelva en el primer escalón de la alerta fijada por las administraciones para hacer frente a la carestía de agua para consumo y regadío. El consejo de la demarcación Tinto-Odiel-Piedras, que abarca al 98% de la provincia, reunido ayer decidió fijar el estado de prealerta tras analizar el plan especial para hacer frente a una situación compleja y que las previsiones metereológicas apuntan a que se puede agravar en las próximas semanas.

El nivel de emergencia en el que se encuentra Huelva es el más bajo de los que fija la Junta de Andalucía dentro de la activación de los planes especiales. Significa que no es posible garantizar tres años de abastecimiento y tres campañas de riego. De estos, el primero sería normal y el segundo ya con el 80% de las dotaciones, si las aportaciones que reciba el Sistema en los próximos 3 años hidrológicos son iguales o inferiores a las calculadas con el percentil 5%. No obstante, la situación podría empeorar de no producirse precipitaciones. Los dos siguientes escalones son de alerta cuando no es posible garantizar dos años de abastecimiento y dos de campaña de riego con el 80% de las dotaciones normales. En este caso deben aplicarse restricciones en los riegos y moderar el consumo de las poblaciones y caudales medioambientales. El más grave es el considerado de emergencia cuando no es posible garantizar un año de abastecimiento y de campaña de riego con el 60% de las dotaciones normales.

El análisis de sequía de la Junta de Andalucía de enero de 2022 califica el mes de enero como “muy seco”, con precipitaciones acumuladas en toda la región que no llegan al 20% de las consideradas como normales. Con respecto a la provincia de Huelva, las seis comarcas agrícolas en las que la Consejería de Agricultura divide el territorio onubense se encuentran dentro del rango de sequía moderada con un rango de valor que ronda el -0,5 de las precipitaciones habituales. El riesgo de seguir la sequía en 2023 según las predicciones es del 43%, lo que urge a tomar medidas preventivas.

En estos momentos, la provincia de Huelva dispone de agua embalsada que equivale al 46% de su capacidad total de almacenamiento, lo que a corto plazo descarta restricciones como las aprobadas en otras zonas de Andalucía. No obstante, puesto que hay zonas de la provincia más sensibles al desabastecimiento o la menor calidad del agua cuando se alcanzan niveles bajos, el consejo de Tinto-Odiel-Piedras planteó medidas para garantizar la calidad del suministro en Villablanca, San Silvestre y Sanlúcar de Guadiana.

En el caso de la provincia de Huelva existe una agravante técnico. La provincia dispone de recursos hídricos que no puede utilizar por la falta de infraestructuras. En este sentido, la Asociación de Comunidades de Regantes de la Provincia de Huelva (Corehu) exigió en la reunión del consejo de la demarcación Tinto-Odiel-Piedras que “se comience inmediatamente a operar con los bombeos de Bocachanza, poniendo todas las bombas a punto y llegando al mayor volumen posible”. Los regantes denuncian además que “se debería haber hecho desde hace tiempo cuando se comenzó a observar que 2021 sería un año de escasez de lluvias en el Andévalo y la Sierra (las dos comarcas donde se concentran los principales almacenamientos hídricos provinciales)”.

Corehu insistió en la problemática falta de infraestructuras que impiden a Huelva disponer de toda su agua. “Huelva tiene su presente y futuro en el sector agroalimentario y no puede desaprovechar ni una gota de agua de las lluvias en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, laminando las grandes avenidas en el río Odiel y embalsándolas con nuevas presas como Alcolea, Coronada o Corunjoso, declaradas todas ellas de Interés General del Estado”. Junto a ello es preciso el desdoble del túnel de San Silvestre y el embalse de Pedro Arco. Es más, los regantes plantean hacer un mayor uso de acuíferos en mejor estado como el 25 Ayamonte-Cartaya o el 26 de Niebla así como el uso de agua regenerada por el riego”. Los propios regantes recuerdan que el trasvase no ejecutado de 19,99 hm3/año a la Demarcación del Guadalquivir permitiría aliviar el acuífero de Doñana y clausurar pozos al sustituir el agua subterránea por superficial.