Las infraestructuras pendientes para el regadío “evitarían” el uso de los acuíferos de Doñana

La falta de otros medios de abastecimiento de agua obliga a los al uso del acuífero 27 por parte de los agricultores del Condado tiene un efecto directo sobre Doñana, que se abastece de él. El agua es finita y su uso con fines agrícolas resta el aporte que llega al Parque Nacional. Es una problemática que nadie elude. Y hay una solución posible: el uso del agua superficial disponible y que la falta de medios impide.

El problema “no debería existir” si las administraciones hubiesen ejecutado los planes de infraestructuras prometidos. “Con el trasvase aprobado en 2018 y del que no hemos recibido ni una gota, la presa de Alcolea o el desdoble del túnel de San Silvestre tendríamos agua superficial suficiente para cerrar todos los pozos y no tocar el acuífero porque Huelva es una provincia con excedente hídrico y con un déficit de infraestructuras que no nos permite hacer uso del agua disponible”. La Plataforma de Regantes defiende que “son los incumplimientos políticos los que más daño hacen a Doñana”. García-Palacios recuerda que “podemos cambiar el agua subterránea por la superficial porque tenemos recursos hídricos en Huelva, pero es triste que no podamos hacerlo porque las administraciones no terminan la presa de Alcolea, el desdoble del túnel de San Silvestre ni llegan los trasvases de 2010 ó 2018”. La defensa de Doñana “es sagrada”. Asaja defiende que su protección debería suponer “una compensación y ayudas para la provincia y todas las personas que viven en su entorno, no un impedimento para el desarrollo de Huelva”. En este sentido, García-Palacios denuncia que “muchos utilizan Doñana con discursos demagógicos para mantener su poder mediático sin conocer la realidad. Doñana no está en peligro, lo que está en peligro es la imagen de Huelva”.

Sobre esta cuestión, el alcalde de Lucena del Puerto insiste en que “se ha construido un relato sobre la versión parcial de grupos ecologistas. Es una guerra que hemos perdido porque hagamos lo que hagamos siempre se le va a dar la vuelta”. Manuel Mora pide además a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que “venga a la provincia y le enseñamos las fincas, le damos toda la información que necesite para que deje de ser ignorante en temas relativos a Doñana”.

UPA Huelva entiende que la agricultura y el medio ambiente “deben convivir de forma compatible en el entorno de Doñana”. Ambos son “patrimonio social, medioambiental, cultural y económico en el Condado de Huelva”. Para ello la organización entiende que “es imprescindible que las infraestructuras hídricas que tanto tiempo lleva esperando la provincia de Huelva se acometan con la máxima urgencia para que el agua superficial llegue a la agricultura y deje de existir un conflicto continuo con los acuíferos de Doñana”.

La organización insiste las obras esenciales: el desdoble del túnel de San Silvestre, la construcción de la presa de Alcolea y su conducción hasta la nueva balsa del anillo hídrico y las conducciones y redes de riego hasta los regadíos del Condado y entorno de Doñana. Todas obras imprescindibles para la transferencia de 19,99 Hm3/año de la Demarcación del Tinto Odiel y Piedra autorizados por la Ley 10/2018 para el Condado de Huelva y que todavía no son una realidad para que “ningún agricultor de ningún municipio se quede sin este recurso tan necesario e imprescindible”.

UPA Huelva hace un llamamiento a que “todos los agentes implicados (grupos políticos, organizaciones agrarias, ecologistas, sindicatos y plataformas) para intentar generar un consenso y trabajar todos en la misma dirección”. La solución debe integrar “a la agricultura, la preservación de Doñana y el sostenimiento económico y social de los municipios que lo integran. Sin contar con los agricultores y los municipios del entorno el conflicto no tendrá solución posible”.