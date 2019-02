“El político se olvida que debe rendir cuentas y que quien te pone, te quita”

Aguarda puntual en su despacho, donde apuran las últimas visitas que buscan en él un respaldo, firma o directriz. Ha hecho un hueco en su agenda y a pesar de milimetrar el tiempo, no tiene prisa y aparta el móvil para poder hablar de economía, empresa, política, crisis, injusticias, logros y retos. Hace balance de su primer mandato como presidente de la FOE y de su primer año y medio como cabeza de la Caja Rural del Sur. Todo, con una imagen que responde a la de una nueva generación que sustituye la americana tradicional y corbata por la chaqueta de sport con camisa de cuadros.

–Después de cuatro años duros vuelve a presentarse a la presidencia de la FOE ¿Qué le lleva a repetir?

–El mandato ha sido una lección de humanidad. Tenía sus problemas y pensé que los que venían conmigo me ayudarían , no todos lo hicieron, pero gracias a Dios me encontré con más personas que querían ayudar y cuando descubres gente que se pone al servicio de los demás, te das cuenta de la grandeza de las personas y del equipo que está en la FOE. Estos cuatro años han sido maravillosos. Apoyado en eso y en que un mandato es un tiempo relativamente escaso para revertir la situación y sacar jugo a lo que tiene que ser una federación como la FOE, me presento de nuevo.

–Encontró una situación económica difícil, ¿ya se ha superado?

–La parte económica se ha solventado porque se han equilibrado costes con ingresos y lo que más hemos hecho en estos cuatro años es recuperar confianza y vamos en evolución positiva. Uno no se puede bajar a mitad del partido.

–¿Su mayor logro?

–Regenerar la ilusión en una organización empresarial como es la FOE, la más antigua de todas las federaciones de asociaciones empresariales que hay en España.

–¿Cuál va a ser su lema para los próximos cuatro años?

– (Lo piensa unos segundos). Huelva merece la pena. Merece la pena dejarse la vida por Huelva, pero tenemos que ser más proactivos y erradicar la frase manida que dice que los onubenses somos apáticos. Huelva puede estar cansada y aburrida, pero de eso se sale. La apatía es una circunstancia temporal. Tenemos que creernos y apoyarnos.

–¿Sin fisuras ni enfrentamientos?

–Nosotros no hemos desterrado ningún hacha. No hemos ido contra nadie, salvo para reivindicar los intereses de la provincia. Jamás hemos personalizado. No tenemos rivales, sólo terrenos a conquistar.

–Y ahí entra el 15-M. ¿El empresario ha cubierto la falta de compromiso de los políticos con Huelva?

–En las causas de los políticos para dar o dejar de dar un paso no me meto. Pero como FOE sí podemos criticar el hecho de que se deba hacer algo y no se haga. La representación política debe rendir cuentas al escalón de arriba, a sus dirigentes, y cuando antepones el interés de quien está por arriba al interés de quien tú representas, dejas que primen tus intereses generales. Se dejan por detrás los intereses de quienes te han votado. Los políticos deben darse cuenta de que hay que pelear en el terreno... Desde el tendido todo el mundo es torero, pero hay que bajar a la arena y pelear por esta tierra. Tanto los políticos como la parte privada. Nosotros no estamos supeditados a intereses de terceros. No tenemos color políticos, sino el interés general y la única política es la empresarial .

–¿Cree que es por falta de compromiso?

–Lo tienen, pero tienen que reubicar sus intereses. Al político lo vota el pueblo. Si es útil para el interés del ciudadano, lo seguirá votando. Si solo es útil para el interés de su partido, llega un momento en el que lo quitan. El político se olvida de que debe rendir cuentas y que quien te pone, te quita.

–¿El 15-M Huelva dará ejemplo de que no es apática?

–Seguro. Hemos dado suficiente plazo para ello. Lo hemos dado porque hay que parar la provincia. Hay que concienciar a mucha gente porque aún hay quien no es consciente de la importancia de las infraestructuras.

–¿Se va a ir con una reivindicación general o con peticiones concretas?

–El manifiesto que se está preparando tendrá que estar fragmentado en infraestructuras viarias, ferroviarias, energéticas, hidráulicas, de la comunicación, fluviales, del puerto... Todo eso se tendrá que poner especialmente subrayado. Esto afecta directamente a los trabajadores. Empresa que no es rentable, empresa que se cierra y quien trabaje en ella se va a la calle.

–La falta de infraestructuras ha echado por tierra muchos negocios?

–Muchísimos, desde el punto de vista turístico es evidente y la falta de impacto turístico redunda en el comercio, la hostelería, etc. En la industria, por ejemplo, no se implanta más en el Andévalo por la sombra energética que existe. Tenemos un diamante y podremos hacer un brillante. La situación , la naturaleza, nuestro entorno vecino, etc. no rinde sin esas inversiones.

–Hay quien piensa que los políticos no deberían estar en una reivindicación por la inversión pública.

–Los políticos deben estar, pero no debe haber una disputa para ver quién agarra primero la bandera. El día 15 sale Huelva a la calle. Eso es lo importante. El problema es que hoy no se ponen de acuerdo para sacar a Huelva de la situación en la que estamos. El día 15 no deben ponerse ni por delante, ni por detrás, ni en medio, deben estar con la sociedad.

–¿Y a partir del 16-M?

–Volveremos a reeditar las cartas a la Administración andaluza, a la que ya hemos pedido una cita, al Gobierno central, para que escuchen de nuevo la voz de Huelva. Hay que escuchar, porque da la impresión de que poniéndose beligerante, como Extremadura, se logran cosas, pero yo creo que antes hay otros escalones.

–El bajo nivel de renta, la falta de empleo... ¿Qué necesita Huelva para cambiar?

–Industria. Sigue pendiente de esa total convicción de las administraciones incluso las más cercanas, para tener un respaldo suficiente para la viabilidad de su actividad.

–La agricultura impulsa el empleo, dispara las exportaciones y a pesar de ello sufre múltiples ataques. ¿Por qué no acuden a la Justicia?

–Lo hemos pensado mucha veces pero la Justicia se vuelve injusta cuando es demasiado lenta. Hemos sido testigos de cómo han puesto a sector agrario de frutos rojos, lo han equiparado a los delincuentes, pero además lo han hecho a nivel internacional, diciendo que ha habido violaciones en masa con presencia de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

–¿Y la Administración no ha dicho nada?

–Hablamos con una consejera y encima nos echaban la culpa y eso es de un grado de hipocresía y de irresponsabilidad terrible. Eso ocurrió en mayo y la reunión fue un mes después. Ni un representante político rompió una lanza por el sector y cuando lo han necesitado para ellos, lo han tenido. A las duras nos han abandonado como a míseros perros.

–¿Y con el tema de los asentamientos, cuya responsabilidad es de la administración?

–El problema es cultural y de manga ancha a la hora de admitir a personas que son totalmente admisibles, pero sin orden ninguno. Cuando ocurren esos escenarios, se produce una serie de situaciones desastrosas. Las administraciones debería hacer un pacto para paliar la situación. A las puertas del siglo XXI en localidades con riqueza, es fruto de una irresponsabilidad y hay que tomar el toro por los cuernos. Hay que ser más valiente y no levantar el dedo el último.