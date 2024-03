Las noticias más destacadas de este martes 26 de marzo en Huelva

La lluvia ha sido la protagonista de este martes 26 de marzo en Huelva. Las inclemencias meteorológicas han obligado -salvo a Pasión- a Lanzada, Estudiantes y Sentencia, en la capital onubense, a volver a sus templos una vez iniciada la estación de penitencia, una jornada en la que el Recreativo ha confirmado la grave lesión de Dani Pinillos. Por otra parte, en materia de urbanismo, se ha aprobado de manera definitiva el proyecto de reparcelación del Ensanche Sur, a lo que se une que las obras de la nueva doble rampa ro-ro destinada al atraque de buques tipo ferry en el Muelle Sur del Puerto de Huelva avanzan de forma favorable.

En cuanto a materia de educación, el nuevo Grado de Fisioterapia de la Universidad de Huelva será impartido por un centro privado adscrito a la Onubense y promovido por una empresa de Córdoba.

La lluvia marca el Martes Santo con una sola Hermandad en Carrera Oficial

La incertidumbre estuvo en el ambiente durante toda la jornada del Martes Santo, la predicción meteorológica no dejaba nada claro. La Semana Santa se impuso pero la lluvia llegó de forma esporádica a la capital, afectando a la Hermandad de la Salud, Estudiantes y La Lanzada. La tarde estaba gris y se truncó cuando las lluvias llegaron otra jornada más de esta complicada Semana Grande en la que el día no se salva y las cofradías no pudieron realizar su estación de penitencia como estaba programado, acompañada además de frío y viento .

Aprobado de manera definitiva el proyecto de reparcelación del Ensanche Sur de Huelva

Aprobado de manera definitiva el nuevo proyecto de reparcelación del Ensanche Sur. Con la sentencia sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Cioter S.L. contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, de 9 de diciembre de 2021, quedan resueltas las alegaciones presentadas.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, con fecha 31 de octubre de 2023, establece que se inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del plan parcial del sector Ensanche Sur "por falta de acreditación de la legitimación del recurrente".

Con el nuevo proyecto de reparcelación se formaliza la gestión urbanística y se acaba con el bloqueo del plan parcial, que contempla una superficie de 1.206.057 metros cuadrados, de los cuales 606.564,66 metros cuadrados se destinan a Sistemas Generales, un espacio comprendido entre las avenidas Francisco Montenegro e Italia y Miss Whitney, el barrio de Pescadería y la zona industrial en suelo portuario.

El Recre confirma la grave lesión de Dani Pinillos

Malas noticias en el seno del Recreativo de Huelva. A una plantilla corta hay que sumarle una nueva baja para lo que resta de temporada. Tras las pruebas médicas realizadas en el día de ayer, se han confirmado los malos presagios: Dani Pinillos sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará varios meses en el dique seco.

No ha tenido fortuna el jugador logroñés. Disfrutaba ante el Mérida de su cuarta titularidad de la temporada en liga, sustituyendo a Rahim en el lateral izquierdo, pero no tardó ni diez minutos en salir del rectángulo de juego. El defensor se incorporó al ataque, apoyó mal la pierna derecha y se echó al suelo de inmediato. Las sensaciones no eran nada buenas. Aunque pudo salir por su propio pie, se retiró llorando mientras todos y cada uno de sus compañeros iban a consolarlo. Se esperaba lo peor y se ha confirmado.

Una empresa de Córdoba se postula para impartir Fisioterapia en la Universidad de Huelva

El nuevo Grado de Fisioterapia que se espera comience en 2025 en Huelva será impartido por un centro privado adscrito a la Universidad de Huelva y promovido por una empresa de Córdoba. Al menos es el deseo de Instituto Andaluz de Desarrollos Académicos (IADA), la sociedad que actualmente tiene en marcha en el municipio cordobés de Cabra el Centro Universitario Fisidec, adscrito a la Universidad de Córdoba, que busca ahora tener una oferta similar en la UHU.

La empresa cordobesa IADA ha mostrado su interés en poner en funcionamiento, y desarrollar en Huelva, el Grado de Fisioterapia, según ha tenido constancia Huelva Información. Para ello ya se ha trasladado esta candidatura a la propia Universidad de Huelva y a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

Las obras de la nueva doble rampa ro-ro del Puerto de Huelva van "a buen ritmo" y finalizarán en verano

Las obras de la nueva doble rampa ro-ro destinada al atraque de buques tipo ferry en el Muelle Sur del Puerto de Huelva avanzan de forma favorable y todo apunta a que estará terminada en verano, de acuerdo a las previsiones de la Autoridad Portuaria. Esta nueva plataforma, que se sumará a la ya existente, propiciará la operativa de cuatro buques tipo ferry a la vez, donde embarca mercancía en carga rodada en camiones y remolques que son transportados en las embarcaciones que realizan los servicios marítimos regulares entre Huelva y las Islas Canarias.

La inversión prevista supera los 19,4 millones de euros. Esta actuación se ha beneficiado junto con otros proyectos que se están llevando a cabo en el Puerto de Huelva de una partida de la Unión Europea a través del Mecanismo Conectar Europa (CEF, de sus siglas en inglés Connecting Europe Facility), con el objetivo de favorecer la mejora de la multimodalidad y la descarbonización del transporte de mercancías.

