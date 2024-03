La lluvia marca el Martes Santo con una sola Hermandad en Carrera Oficial

La incertidumbre estuvo en el ambiente durante toda la jornada del Martes Santo, la predicción meteorológica no dejaba nada claro. La Semana Santa se impuso pero la lluvia llegó de forma esporádica a la capital, afectando a la Hermandad de la Salud, Estudiantes y La Lanzada. La tarde estaba gris y se truncó cuando las lluvias llegaron otra jornada más de esta complicada Semana Grande en la que el día no se salva y las cofradías no pudieron realizar su estación de penitencia como estaba programado, acompañada además de frío y viento .

Un Martes Santo muy diferente al anterior en el que los cielos encapotados acompañaron a todas las hermandades durante su recorrido, que se vio empañado por lluvias desde primera hora de la tarde y provocando que la Hermandad de Los Estudiantes y La Salud se diesen la vuelta. Con un Domingo de Ramos sin cofradías y unos días por delante en los que no se augura las mejores de las condiciones meteorológicas, el ambiente era desolador.

Desde el barrio de Pérez Cubillas llegaba el Señor de la Sentencia arropado por todos sus vecinos, que cada año le siguen en su caminar hacia la cruz. Con un paso imponente salía desde su capilla en una primera levantá en la que no faltó la emoción y donde su capataz, Juan Vicente Rivas, dedicó unas palabras emotivas a su barrio “la lluvia es muy necesaria, pero también lo es que la Sentencia salga a la calle con su barrio”. Con valentía y decisión la cofradía salió con una posibilidad de lluvia que finalmente acabó cayendo.

Llegó hasta el centro protegido con un capote y ya en la Plaza Niña la Capilla de Santa María de la Esperanza les abrió sus puertas para que la cofradía al completo se refugiase en su interior. Allí Sentencia, Expiración y Esperanza dejaban imágenes históricas para todos los hermanos. La Hermandad franciscana del Señor de los ojos verdes portaba un exorno floral formado por jacintos, rosas, calas, orquídeas, iris, rosas de pitiminí y espigas que acentúan su carácter sacramental. Su cuadrilla andaba al son de la Agrupación Musical del Cristo del Amor de vuelta a su barrio de Pérez Cubillas, donde la Virgen de la Salud le esperaba en su altar, la cofradía no pasó por Carrera Oficial debido a las inclemencias del templo y en torno a las 20:35 volvió de nuevo diciendo adiós a San Francisco dejado imágenes para la historia.

Mientras, dentro de la Parroquia de San Sebastián se vivieron momentos de tensión en los que la Junta de Gobierno decidió salir a la calle a la hora programada, Huelva estaba volcada pero la lluvia empañó su pequeño recorrido dejando imágenes desoladoras. Aunque los partes meteorológicos preveían que las lluvias se detuviesen, no fue el caso, por lo que a la altura de la Alameda Sundheim la cofradía se dio la vuelta debido a la complicada situación que se estaba viviendo. Con su característico recogimiento, volvieron a la iglesia para salvaguardar su patrimonio.

Unas imágenes que encogieron el corazón de todos los presentes e hicieron de este efímero recorrido un complicado Martes Santo para todos los hermanos. Su hermano mayor, Pablo Marchena agradeció el comportamiento de todos los nazarenos por no perder su compostura, “nos han fallado los pronósticos que teníamos y pido disculpas a todos los presentes. Llevamos 55 monaguillos, 60 cruces, 150 nazarenos y dos pasos que son dos grandes altares, por lo que hemos tomado la decisión de volver al templo”. Para finalizar su estación de penitencia se rezó un Padre Nuestro y la parroquia cerró sus puertas al caer la noche, esperando con ansia la salida extraordinaria de la Virgen del Valle que tendrá lugar el próximo septiembre por su 75 aniversario fundacional.

Algo similar ocurrió con la Hermandad de La Lanzada. A las puertas su templo, cientos de personas esperaban impacientes su salida, que se demoró pero finalmente la cruz de guía se posó en la calle. Cuando el misterio cruzó el dintel de la iglesia la lluvia comenzó con más fuerza y cuando el paso se encontraba en la Avenida Cristóbal Colón la Junta de Gobierno decidió que la cofradía se daba la vuelta sin salir aún la Virgen de Los Dolores. El barrio de Las Colonias tendrá que vivir con el recuerdo de su madre el Viernes de Dolores y con el Señor de La Lanzada en un pequeño recorrido.

Un Martes Santo que se aleja de lo deseado, en el que las difíciles decisiones a tomar se complicaron en una jornada inestable, en la que el cielo se convirtió en prácticamente impredecible. La Lanzada volvía a paso de tambor bajo la lluvia y a las puertas de su templo hizo su última levantá de este día tan especial para todos los hermanos.

En este momento solo quedó la expectación ante la decisión que tomaría la Hermandad de Pasión y allí se hizo la luz cuando anunciaron que, tras casi dos horas esperando, la cofradía saldría a la calle para vivir una jornada que quedará para la historia. La alegría de sus hermanos inundó el templo y a sus puertas Huelva se volcó para acoger a la única procesión que realizaría su estación de penitencia pasando por la Carrera Oficial. Emoción desbordada para que el Señor de la Parroquia de San Pedro saliera a la calle acompañado de su madre, La Virgen de Refugio, en un cofradía con más de 750 nazarenos.

No siempre todo sale como se quiere pero lo que es cierto es que Huelva respondió, los hermanos de las cofradías fueron ejemplo de fe y que el Martes Santo se vivió una forma diferente, pero siempre desde el corazón.