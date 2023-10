Las noticias más destacadas de este domingo 22 de octubre en Huelva

La jornada de este domingo 22 de octubre en Huelva ha estado marcada por las inclemencias meteorológicas, por las fuertes rachas de viento acompañadas de lluvias, provocadas por el paso de la borrasca Bernard, que ha ocasionado numerosos daños en la capital onubense, fundamentalmente árboles caídos y ramas, así como calles anegadas y cortes de vías, situación que se repite en otros municipios de la provincia, una jornada previa a la inauguración de Binómico en la capital onubense, que en esta edición tiene a Colombia como país invitado.

Por otra parte, eurodiputados andaluces confían en que habrá acuerdo sobre Doñana. En cuanto al patrimonio histórico, la necrópolis de Cañaveral de León donde hallaron las estelas era una vía de paso estratégica en la Península Ibérica. Respecto a las manifestaciones religiosas, la Diócesis de Huelva junto al Consejo de Hermandades y Cofradías ya trabaja en la celebración del Año Santo Jubilar que convocó el Papa Francisco y que tendrá lugar en 2025, cuya programación incluye una magna procesión mariana en la capital onubense.

Huelva vuelve a convertirse en epicentro de la gastronomía iberoamericana con Binómico

La III edición del Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico volverá a convertir desde este lunes y durante tres días a Huelva en epicentro de la gastronomía de ambos lados del atlántico, en esta ocasión bajo el lema Metamorfosis y con Colombia como país invitado. Después de tres días en los que el sabor y la música se han dado la mano en el Festival Binómico, llega el momento de la cita profesional en la que se celebrarán conferencias, talleres, encuentros con algunos de los chefs más importantes del mundo, y las actividades de Binómico Kids y Binómico Teens, actividad esta última que constituye una de las novedades más destacadas de esta edición.

Una de las características de esta edición es la notable presencia de chefs internacionales. Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y nombrada Mejor Cocinera del Mundo por The 50 Best, junto con Edwin Rodríguez, serán dos de las figuras más esperadas, a quienes se suman Andoni Luis Aduriz, el riojano Francis Paniego, y Pía Salazar, nombrada Mejor Pastelera del Mundo 2023 por The 50 Best.

Eurodiputados andaluces confían en que habrá acuerdo sobre Doñana

Parece lejano, sobre todo de una región periférica como Andalucía, pero está muy cerca. Aquí se decide -o se influye en la toma de decisiones- sobre asuntos que afectan -y mucho- a nuestras vidas. Se trata del Parlamento Europeo de Estrasburgo: el legislativo de la UE y una de las dos principales instituciones comunitarias, donde una semana al mes trabajan, conviven, debaten y acuerdan, sobre numerosos temas que afectan a millones de europeos, los 705 eurodiputados de todos los colores políticos y de los 27 Estados miembros.

Se trata de un trabajo mucho más alejado del foco mediático, de las trincheras políticas y de los argumentarios que imponen los partidos. "Aquí se dialoga y acuerda todo tipo de temas entre los grupos de la Eurocámara, y también entre los eurodiputados a nivel personal, mucho más que a nivel nacional", fue casi de lo primero que nos hablaron asesores de prensa de una y otra parte durante nuestro desplazamiento a Estrasburgo para cubrir el Pleno de la UE que se ha desarrollado en dicha capital comunitaria esta semana

La necrópolis de Cañaveral donde hallaron las estelas era una vía de paso estratégica en la Península Ibérica

Tras encontrarse de manera azarosa la primera estela diademada en el camino rural de las Capellanías (Cañaveral de León) el pasado 2018, los arqueólogos comenzaron la campaña de excavaciones en el entorno, descubriendo un gran complejo funerario excepcional por su gran significación histórico y, además, por su singularidad geográfica.

Leonardo García Sanjuan, catedrático de prehistoria de la Universidad de Sevilla y uno de los responsables del Grupo de Investigación Atlas de la US, cuenta a Huelva Información cómo en el yacimiento lo que parecen pavimentos del camino, no lo son en realidad. "Son tumbas prehistóricas que están a ras del suelo". Un hito que descubrieron después de un arduo trabajo.

¿Cómo será la procesión magna mariana de 2025 en Huelva?

La Diócesis de Huelva de la mano del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, ya trabaja en la celebración del Año Santo Jubilar que convocó el Papa Francisco y que tendrá lugar en 2025, en el que se está preparando una programación especial para alcanzar tres objetivos. En primer lugar, la evangelización, con la organización de una misión diocesana; la caridad y por último y una de las más esperadas por todos los onubenses, la celebrativa; con una magna procesión mariana en la capital.

En lo que respecta a la magna procesión mariana, es probable que sean las Vírgenes coronadas canónicamente en la Diócesis de Huelva y provincia, además de las Vírgenes titulares de las Hermandades sacramentales de la capital las que salgan por las calles para dotar de elegancia y devoción una procesión que crea una gran expectación incluso fuera de Huelva. En total, las invitadas a participar en este acto extraordinario serían 16 vírgenes de la provincia, incluyendo a María Auxiliadora de la Palma que se coronará el próximo año; además de las coronadas en Huelva, que son 5 incluyendo a la Virgen de La Cinta, más las titulares de las Hermandades sacramentales de la ciudad.

