Huelva vuelve a convertirse en epicentro de la gastronomía iberoamericana con Binómico

La III edición del Congreso Gastronómico Iberoamericano Binómico volverá a convertir desde este lunes y durante tres días a Huelva en epicentro de la gastronomía de ambos lados del atlántico, en esta ocasión bajo el lema Metamorfosis y con Colombia como país invitado. Después de tres días en los que el sabor y la música se han dado la mano en el Festival Binómico, llega el momento de la cita profesional en la que se celebrarán conferencias, talleres, encuentros con algunos de los chefs más importantes del mundo, y las actividades de Binómico Kids y Binómico Teens, actividad esta última que constituye una de las novedades más destacadas de esta edición.

Una de las características de esta edición es la notable presencia de chefs internacionales. Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y nombrada Mejor Cocinera del Mundo por The 50 Best, junto con Edwin Rodríguez, serán dos de las figuras más esperadas, a quienes se suman Andoni Luis Aduriz, el riojano Francis Paniego, y Pía Salazar, nombrada Mejor Pastelera del Mundo 2023 por The 50 Best.

La ponencia inaugural, a las 10:30, De la tradición a la innovación en la cocina colombiana, correrá a cargo de Edwin Rodríguez, del Restaurante Quimbaya, y Luz Dary Cogollo, cocinera tradicional (Colombia). Moderará Andrés López. A las 11:00 le seguirá la conferencia Fusión de culturas en torno a la cocina, de Juanlu Fernández, del Restaurante Lü, cocina y alma (España) e Israel Arextiga, del Restaurante Zeru (Mexico). Moderará Jacqueline Benítez, y a las 11:30, Perú a través de sus tradiciones culinarias, de Joseph Arias (Perú), Restaurante Piscomar (España). Moderará Manuel Salinero.

La jornada proseguirá, a las 12:00, con la mesa redonda Turismo gastronómico como motor de desarrollo sostenible en Iberoamérica, en la que intervendrá Arturo Bravo, viceministro de Turismo de Colombia; Gustavo Santos, director para las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT); Teresa Herrera, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes; Stefanía Doglioni, secretaria de Turismo de Cali, Colombia, y Purificación González, subdirectora General de Promoción de Alimentos de España. Moderará: Lorena Larios, secretaria de Cooperación Internacional de Segib.

A las 12:45, Pablo Bonilla, del Restaurante Sikwa, primer y único restaurante de Costa Rica en la lista the 50 best de Latinoamérica, pronunciará la conferencia Recuperando el legado de la cocina costarricense. Moderará: Andrés Sánchez Magro. A las 13:15, le tocará el turno a Álvaro Clavijo, del Restaurante El Chato, nº 33 The 50 Best World, (Colombia), con Sorprendiendo con los ingredientes tradicionales. Moderará Xavier Agulló.

Binómico regresa con los objetivos de reforzar las seña de identidad de Iberoamérica para destacar su diversidad, marcar el carácter inclusivo e internacional del congreso donde estarán representados 22 países, divulgar la cultura iberoamericana a través de la gastronomía y apoyar los compromisos de gobiernos e instituciones con la Agenda 2030. En esta edición, el tema central será la metamorfosis, que profundiza en la influencia de la gastronomía, el turismo y la agroalimentación como agentes de cambio global y transformación social.

Colombia, con sus sabores y saberes gastronómicos, es el país invitado, desplazándose hasta Huelva una delegación conformada por cerca de 35 personas, entre cocineros tradicionales, chefs, gestores culturales, así como aprendices, egresados y docentes de las Escuelas Taller de Colombia. También estarán presentes guardianes de semillas que aportan a la salvaguardia de la alimentación y las cocinas regionales

En cuanto a los talleres, estos comenzarán este lunes, de 09:30 a 10:15 con La cocina del Caribe, que impartirá Jaime Rodríguez (Restaurante Celele). A este le seguirá, de 10:30 a 11:15, La digitalización de la cocina, usos para un trabajo más eficiente, que dará Manu Cataño, de Rational. A continuación, de 11:30 a 12:15, tendrá lugar una cata de vinos con Bodegas Tradición, para proseguir con el taller de Arroces colombianos, de Diego Marciales y Escuelas Taller Colombia.

El martes se desarrollarán los talleres: El café de la Sierra Nevada de Santa Marta Amorigen, de 9:30 a 10:15, con Mauricio Rey y José Izquierdo; Innovación gastronómica y maridaje, de 10:30 a 11:15, conÁlvaro Clavijo (Restaurante el Chato) y Onésimo González, y A gas sabe mejor, de 11:30 a 12:15, conCarlos Ramírez, para finalizar, de 12:30 a 13:15, con una cata de cervezas Cruzcampo, con Irene Pascual.

Para el miércoles se han organizado los talleres: Amasijos, los grandes acompañantes, de 9:30 a 10:15, con Jeniffer Rodríguez; Sabores de la tierra de la independencia, de 11:30 a 12:15, con Nidia Caro y María Paula Sabana; Cocina Ancestral Colombiana, El maíz pelao, de 12:30 a 13:15, con Carlos Contreras y Escuelas Taller, y La digitalización de la cocina, usos para un trabajo más eficiente, de 13:30 a 14:15, con Manu Cataño, de Rational. De 10:30 a 11:15 habrá una cata de vinos DOP Condado de Huelva, con Paz Ivison y Rafa Bellido.