Las noticias más destacadas de este domingo 26 de mayo en Huelva

La jornada de este domingo 26 de mayo en Huelva ha estado marcada por, en provincia, uno de los primeros incendios forestales de la temporada. En este caso, ha afectado al municipio de Lepe, quedando estabilizado en torno a las 18:30 de la tarde y sin, en palabras de fuentes del Infoca, "ser de grandes dimensiones".

Además, podrás leer la entrevista a Abel Gómez, tras su reciente renovación con el Recreativo de Huelva hasta 2025 y finalizar su segunda temporada al frente del banquillo albiazul.

El Infoca trabaja en la extinción de un incendio junto al embalse del río Piedras

Los efectivos del Plan Infoca trabajan en la extinción de un incendio en el embalse del río Piedras, uno de los primeros de la temporada.

Así lo ha comunicado a través de su cuenta de X -antes Twitter- el Plan Infoca, Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía.

Huelva registra diez delitos informáticos cada día, un 73% más que hace un año

El trepidante ritmo al que avanzan las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías redunda en un sinfín de oportunidades en todos los ámbitos. Aunque no todas son positivas. La ciberdelincuencia gana cada vez más terreno en el cómputo global de delitos que se cometen y la provincia de Huelva no es ajena a una realidad que golpea a todo el país. Los fraudes de identidad o por correo electrónico, los robos de datos bancarios, las apuestas ilegales o las ciberextorsiones aumentan con motivo de los avances tecnológicos y, prueba de ello, son los 933 ciberdelitos que se han cometido en la provincia onubense entre enero y marzo de este año según los datos publicados en el último balance de criminalidad que realiza el Ministerio del Interior. Dicho de otro modo, diez delitos por día, prácticamente uno cada dos horas y media.

Fray Francisco, el díscolo noble de Huelva repudiado por la familia que hizo posible ‘El Quijote’

La noche caía fría en Cartaya. Corrían ya los últimos días de febrero del año de 1611 y en la provincia de Huelva empezaban a celebrarse tímidamente las primeras carnestolendas. Los dos nobles onubenses subían la cuesta a trompicones, con el cuerpo dando tumbos y el alma en vilo después del ajetreo de una noche complicada en la que a poco estuvieron de perder el pellejo.

No eran dos hombres cualesquiera. El marqués de Ayamonte, jovencito y menudo, andaba en busca de catre y descanso acompañado de su cuñado, el fraile, con el que había terminado haciendo muy buenas migas a pesar de que le doblaba la edad, no en vano compartían linaje y cuna, porque resultaba que el religioso podría haber sido también marqués, el de Gibraleón, de no haber mediado una enfermedad que lo apartó de la nobleza española, para la desdicha propia y la fortuna de don Miguel de Cervantes y la Literatura universal.

El Paraje Natural de Marismas del Odiel, toda una 'metrópoli' del águila pescadora

El Paraje Natural Marismas del Odiel, ubicado en la desembocadura del Río Odiel, está declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es Zona de Especial Protección para las Aves. Su geomorfología, originada por el fluctuante e impredecible oleaje de las marismas mareales, ha servido para componer un enclave de migración de aves como el águila pescadora.

Gran parte de la responsabilidad de la presencia de este peculiar rapaz de ojos cubiertos por un plumaje que parece simular un antifaz y con poco más de un kilo de peso -aumentando esta cifra cuando se trata de las hembras- en nuestra provincia, la tienen los expertos y profesionales del Paraje Natural de Marismas del Odiel, que orgullosamente recuentan y registran hasta 80 ejemplares de esta especie en toda la provincia de Huelva, componiendo la población más importante a día de hoy de la Península Ibérica.

Abel Gómez: "Queremos ser ambiciosos, pero no sabemos qué presupuesto vamos tener"