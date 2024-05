Abel Gómez: "Queremos ser ambiciosos, pero no sabemos qué presupuesto vamos tener"

Abel Gómez, tras su reciente renovación con el Recreativo de Huelva hasta 2025 y finalizar su segunda temporada al frente del banquillo albiazul, hizo balance esta semana con Huelva Información sobre el primer curso del Decano en Primera Federación y comentó cómo se presenta el verano y el mercado de fichajes para la entidad albiazul.

- Cumple el objetivo de la temporada y Jesús Vázquez y su equipo apuestan por su figura para dirigir al equipo en Primera Federación. ¿Cómo se adapta al nuevo Recre con la llegada de un nuevo consejo y una nueva dirección deportiva?

Fue fácil. Llegó gente de fútbol pero hubo que cambiar bastantes cosas en muy poco tiempo. Nos pusimos manos a la obra rápido con las ideas claras, sobre todo. Fue una pretemporada un poco particular, porque no teníamos la ciudad deportiva, teníamos que entrenar en Lamiya, con jugadores que tenían que salir y muchos jugadores que tenían que llegar. Pese a todo, nos adaptamos muy bien a todas esas circunstancias e hicimos una buena pretemporada dentro de las condiciones que había.

- Una pretemporada un poco particular pero a la vez especial por haber regresado al punto de partida.

Sí, una vez que consigue el ascenso, pues siempre la temporada siguiente es muy ilusionante. Porque es una categoría nueva, una categoría a la que yo ya conocía y sabía del nivel que iba a haber, sobre todo. Creo que se trabajó muy bien en confeccionar una plantilla que fuera competitiva para la categoría y así ha sido.

- Según los resultados cosechados ha sido una temporada notable con una plantilla que se ha ajustado muy bien al nivel al nivel de la categoría. ¿Qué se lleva Abel Gómez?

Me llevo el haber disfrutado mucho del proceso. Creo que desde que empezamos en pretemporada hubo una evolución grande en el equipo. Un grupo muy fuerte, con rivales muy fuertes, recién descendidos de Segunda División, equipos históricos con mucho potencial económico, con grandes plantillas,... Y bueno, sabiendo de toda esa dificultad pues creo que hemos disfrutado mucho en el proceso y el equipo ha hecho una muy buena temporada. La pena ha sido que al final no nos haya dado para entrar en play-off, pero bueno, una vez analizado todo fríamente, pues creo que hay que estar contentos con el trabajo. Todo es mejorable siempre así que trataremos de mejorar en esos aspectos para el futuro.

- Aunque finalmente no haya dado para disputar el play-off, el equipo ha mantenido la ilusión hasta el final.

Era lógico. Categoría nueva, equipo nuevo, jugadores nuevos y al final todo eso necesita su periodo y su proceso. Creo que una vez que el equipo se asentó, hemos tenido un tramo muy bueno de temporada y, bueno, quizá nos ha faltado un poco de fuelle al final. Creo que dentro de las cosas que tengamos que corregir, pues entra todo eso.

- Comienza a formar su puzzle y una vez da con la tecla, encuentra un once tipo que se ha mantenido durante toda la temporada. ¿Influye también ese banquillo corto que ha tenido el Recreativo de Huelva?

Sobre todo las circunstancias que hubo. Hubo jugadores que llegaron muy al final de la pretemporada, con lo cual eso al final necesitan su periodo. También jugadores que cuando entraron, luego han tenido lesiones. Dentro de todas las circunstancias que se han ido dando durante la temporada, pues hemos intentado ir buscando, sobre todo, rendimiento. Hay tramos que hemos rendido muy bien con una alineación que ha acumulado muchos minutos. Había otro tramo muy positivo también cuando entraron otros jugadores. Y, bueno, en cuanto a algunas lesiones y demás, pues hemos ido un poco adaptándonos a eso e intentando adaptar, también, un poco en función de minutos para intentar llegar en las mejores condiciones. Al final eso no es fácil y nos ha pesado un poco.

- El equipo se acomoda en la zona alta de la tabla en el mes de diciembre y ahí ha permanecido durante casi toda la temporada Llega a Granada con la idea de que aún se podía. ¿Cómo afronta el grupo este varapalo?

Cuando ves que has estado tantas jornadas ahí dentro por méritos propios, porque una vez analizas, todos los puntos conseguidos han sido por méritos propios. Nunca nos ha regalado nadie nada, ni hemos tenido favores de ningún tipo, ni decisiones arbitrales que nos hayan ayudado, todo lo contrario. Creo que todo ha sido por méritos propios y hemos estado muchas jornadas ahí metidos. Creo que el verte fuera al final, pues es quizá un poco más doloroso por eso porque creo que habíamos hecho méritos suficientes como para ganarnos el estar ahí.

-En un momento álgido de la temporada, se conoce la sentencia de que Pablo Comas puede volver al club. ¿Cómo lo vive la plantilla y qué se respira en el club en esos momentos?

Fue un momento de mucha incertidumbre. Sale una sentencia de eso, los que no entendemos, pues no sabemos qué va a pasar, si eso es al momento, si no, y tuvimos que asimilar todo eso. Al final la información que teníamos era a través de los medios, no teníamos mucho más, solo la que nos trasladó la propiedad pero con mucha incertidumbre. El equipo intentó mantenerse al margen de todo eso y puede ser cosas que afecten, pero yo creo que el equipo siguió trabajando bien y no debería de haber influido.

-Si coincide con los últimos días de mercado de invierno. ¿En qué afecta?

Sí, en eso sí nos afectó. Teníamos algún jugador cerrado ahí en ese momento y ya a partir de que se conoce lo de la sentencia pues bueno fueron jugadores que se nos escaparon y nos dejó con poco margen en esos últimos días.

Paralelamente también se trabajaba en su renovación. ¿Cómo ha afectado? ¿Ha hecho que se pospusiera el hacerlo oficial?

Sí que ha influido. Nosotros teníamos un acuerdo de una manera y al final todo esto pues modifica cosas y, tanto nosotros como como el club, hemos buscado la fórmula o la manera de hacer las cosas, sobre todo, para que no perjudique en ningún caso. Entonces, hemos intentado hacer las cosas llevándolas a cabo de la mejor manera para que, en el caso de que hubiera un cambio de propiedad, pues todo se pueda resolver medianamente con facilidad.

- ¿Cómo vive su familia su renovación?

Bien, muy contentos. Tanto mi mujer como mi hija están muy contentas en Huelva, disfrutando mucho. Al final la vida del entrenador es complicada porque dependemos mucho de que la pelota entre o no... Y el estar siempre cambiando de domicilio teniendo que hacer mudanzas y a veces uno necesita cierta estabilidad. Sobre todo por por los niños pequeños y estoy muy contento por ello.

- Se despide una nueva temporada y con ella lo hace Rodolfo, médico del Recreativo durante 35 años. Una leyenda del Decano. ¿Cómo han sido estas dos temporadas que ha compartido con él?

Rodolfo es una persona que siempre ha estado ahí para ayudarnos. Es muy buena persona, una persona leal, un gran profesional y con el que he tenido una muy buena relación en estos en estas dos temporadas. Estamos muy contentos de haber tenido oportunidad de conocerlo. Alguien con tantos años al servicio del club, que ha ayudado mucho al Recreativo en todos los aspectos. Solo desearle lo mejor en su nueva etapa.

-El Decano ha sido el mejor recién ascendido a Primera RFEF. Ha superado las expectativas de lo que se esperaba a principios de curso. El recreativismo hubiese firmado un final así en el mes de agosto.

En pretemporada todos éramos conscientes de la dificultad y todos hubiéramos firmado esta temporada. Eso al inicio de temporada... Si nos preguntan en diciembre o enero pues es verdad que no hubiéramos firmado este final. Todos hubiéramos querido entrar en play-off con lo cual, muchas veces los objetivos dependen mucho de tu presupuesto, de ver en qué grupo estás y con qué rivales te vas a enfrentar. Creo que se ha cumplido el objetivo que se puso al principio de temporada pero no hemos quedado con esa sensación de que hemos estado cerca de conseguir algo más. Esa sensación y ese querer ser ambiciosos es lo que nos tiene que hacer crecer en el futuro.

-Un nuevo objetivo inesperado, pero entre los aficionados había cierto runrún de que el club no quería disputar el play-off de ascenso.

Son opiniones personales y muchas veces ahí no podemos entrar. Un profesional lo que quiere es estar lo más arriba posible, hacer la mejor carrera posible y llegar al fútbol profesional lo antes posible. Entonces en la cabeza de un profesional, de un jugador o de un entrenador nunca está el no querer hacer algo. Entonces eso no tiene cabida. Son opiniones, al final, desde fuera y nosotros ahí nos tenemos que mantener al margen.

- La categoría es muy exigente y ya se conoce en Huelva qué tipo de rivales militan en Primera RFEF y el potencial que tienen. ¿Qué apuesta hace Abel Gómez para los play-off? ¿Cree que los equipos andaluces militarán la temporada que viene en Segunda División?

Todos sabemos de la dificultad que tienen los play-off. Yo creo que todos los equipos que se meten ahí van a ser equipos muy fuertes, equipos que en su casa tienen mucho potencial y ahí también hay una parte de fortuna, de suerte o del momento. Yo creo que el equipo que mejor sepa manejar todas esas situaciones pues será el que ascienda. Creo que hay equipos con mucho potencial, Málaga, Córdob,... Creo que son equipos históricos que han hecho apuestas fuertes y lo que sí tengo claro que van a ser partidos de mucha tensión y de mucha responsabilidad. Porque cuando tú juegas un play-off tienes mucha responsabilidad y el equipo que mejor maneje eso pues será el que ascienda.

- ¿Trabaja ya el club en el próximo curso?

Sí, nosotros no podemos parar. Tenemos que empezar a planificar y demás porque la pretemporada está ya la vuelta a la esquina. Desde ya tenemos que ir perfilando un poco lo que queremos al inicio de pretemporada todo lo que ello conlleva.

- Rahim, Luis Alcade, Rubén Serrano, Rubén Gálvez, entre otras. ¿Se pueden producir más renovaciones además de las que ha hecho el club o de las que se han ejecutado automáticamente?

Sí, en estos días valoraremos. Hay jugadores que han renovado automáticamente por contratos, otros que el club por juventud lo que sea ha intentado ampliarle el contrato porque interesaba. También hay jugadores que puedan terminar su contrato y en estos días pues iremos valorando y veremos si pueden seguir con nosotros.

-Josiel Núñez, quien actualmente se encuentra con Panamá, y se perdió el último partido de la temporada. ¿Tendrá billete de vuelta a Huelva?

No lo sabemos, sinceramente. Creo que el Josel nos ha dado un gran rendimiento en estos dos años y ahora tiene oportunidad de disfrutar de ir con su selección. No sabemos tampoco su pensamiento, o yo no lo sé en este caso no ha hablado con él, no he tenido la oportunidad de hablar con su representante, que al final muchas veces no una cuestión sólo de los jugadores sino los representantes. Muchas veces los representantes ven que el jugador tiene una edad a quieren buscar otra opción, no lo sé, esto es una opinión personal,...Quieren buscar, a lo mejor, un último contrato que económicamente sea más fuerte. No lo sé, de eso va a depender todo un poco.

- De la Rosa y Sergio Díez, los dos jugadores cedidos esta temporada. ¿Cree que hay oportunidad de que vistan la camiseta del Recre el próximo curso?

Ahora mismo es difícil. Son jugadores que tienen contrato con sus clubes tienen que volver a sus equipos. Tienen que ver qué entrenadores va a haber en esos clubes y tienen que ver si cuentan con ello no... Imagina todas las cosas que tienen que pasar para que eso se produjese.

- ¿A qué aspira o qué quiere Abel Gómez la próxima temporada?

Que el equipo siga creciendo, que seamos un equipo muy competitivo en la categoría y que si podemos mejorar la posición que tenemos esta temporada pues mucho mejor. Tenemos que intentar ser ambiciosos, pero, a día de hoy, no podemos fijar un objetivo porque no sabemos realmente ni qué presupuesto vamos a tener ni cómo vamos a poder hacer las cosas. Ahora mismo vamos a ir un poco con tranquilidad viendo todas esas cosas y luego ya nos plantearemos en el objetivo.