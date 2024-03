Óscar Arias: "El play-off es un premio y no sería un fracaso no conseguirlo"

A falta de nueve jornadas para que finalice el campeonato liguero, el Recreativo de Huelva ya ha cumplido con el objetivo propuesto a inicio de temporada. Óscar Arias, director deportivo, hace balance de cómo va el curso, cuenta en todo lo que trabajan desde el club para afrontar lo que queda de campaña en Primera Federación y todo lo que está por venir.

-Falta muy poco para que termine la presente temporada y el equipo ha cumplido con el objetivo. ¿Pensaba que el club iba a vivir este último tramo con esta tranquilidad?

Cuando empieza la temporada, nosotros somos plenamente conscientes de las limitaciones que tenemos y no es fácil tener una previsión de cómo van a ir las cosas. Nosotros nos centramos en ir poco a poco, intentar consolidar el equipo, que el bloque se hiciese, que el técnico pudiese inculcar sus ideas y, poquito a poco, ir desarrollando el juego que es lo que al final te lleva a conseguir los resultados. Se trata de hacer las cosas bien sabiendo que iba a ser difícil y, mucho menos pensábamos que íbamos a estar tan arriba y en esta situación y, además, desde tan pronto. Tuvimos un inicio un poquito titubeante, pero enseguida el equipo le cogió el hilo a la categoría y ha dado un rendimiento en la primera vuelta buenísimo. Ahora nos está costando un poco pero ahora ya empiezan todos a apretar, la exigencia es muy grande. Hay equipos muy grandes, muy potentes y muy poderosos, pero nosotros, de momento, estamos ahí.

- ⁠¿Ha superado las expectativas este primer año del proyecto?

Ahora mismo sí. En lo deportivo ahora mismo las cosas van muy bien. Están todos con mucha ilusión, ya hemos conseguido el objetivo deportivo que teníamos, que era consolidar al equipo este primer año en la categoría y no pasar problemas y apuros. Todavía tenemos margen de crecimiento y las expectativas las tenemos para seguir creciendo y mejorando, pero siempre con los pies en el suelo. No podemos olvidar que hace dos años estábamos en Tercera Federación. Vamos progresivamente, el equipo ha subido dos categorías de manera consecutiva, categorías que eran bajas pero que hay que subir. Ahora sí estamos en una categoría ya exigente en la que en nuestro grupo hay equipos muy poderosos, instituciones muy fuertes que tienen el objetivo de subir de manera inmediata y, nosotros somos un proyecto que estamos arrancando.

El primer paso es consolidarse para el próximo año dar una vuelta de tuerca. Ahora mismo estamos centrados en algunas renovaciones de jugadores que consideramos importantes para el proyecto de futuro. Buscando consolidar al equipo, que ya este año, matemáticamente, lo está.

-El cansancio pesa y la exigencia de la categoría cada vez es mayor, ¿cómo ve al equipo en esta segunda vuelta?

Los estados de forma van y vienen y todos los equipos pasan por esos periodos. Hay momentos en los cuales las cosas funcionan muy bien, se dan los resultados porque estás en la dinámica positiva y hay otros momentos, en los cuales, en el día a día pues influye en el rendimiento y es complicado. Ni siquiera el Real Madrid o el FC Barcelona son capaces de mantener una línea homogénea durante todo el año porque es muy difícil. El equipo se está manteniendo ahí, está manteniendo el nivel, hemos bajado un poquito, pero estoy seguro de que, poco a poco, volveremos otra vez a recuperarlo.

- ¿Y en su segunda etapa como director deportivo del Recreativo?

Mi segunda etapa es un cambio importante. No se trata de culpabilizar a nadie, ni de buscar responsables, ni de señalar, pero la realidad es que las circunstancias que ha vivido el club en los últimos años han ido perjudicando a la institución y dejándola en un situación bastante complicada.

Cuando aterrizamos aquí, el club estaba en una situación muy delicada. Con una Ciudad Deportiva prácticamente abandonada, las instalaciones sin usarse, no tenían tan siquiera autorización de la Federación para utilizarse. Los equipos no podían entrenar, ni la cantera, ni el primer equipo. El estadio también estaba en un estado lamentable. Los asientos, muchísimos de ellos rotos, se están reparando. Las instalaciones con esa falta de cuidado, los baños que había, no hay que comentar a los aficionados como estaban,... Todo ese tipo de situaciones, se han ido y se están corrigiendo.

En la Ciudad Deportiva se están abordando el trabajo de los campos. El campo número 1, junto con el Sporting y la subvención que ellos tenían para jugar ahí, pues se ha dejado la instalación fantástica. El campo número 2 ya está plenamente operativo y ya entrena el equipo con total normalidad; el campo 3 también está operativo y ya pueden jugar los equipos de cantera sin ningún problema, aunque todavía nos falta por arreglar el campo 4.

Se está pintando todo el vallado, se están poniendo las redes perimetrales, se han arreglado los vestuarios del campo 1 y de toda la cantera. Se están arreglando los vestuarios del primer equipo, hay un proyecto de hacer un gimnasio, también se están arreglando las oficinas para poder trasladar allí todo lo que es el trabajo de cantera como del primer equipo, etc. Las instalaciones del estadio se han pintado, se han arreglado los baños, se están acondicionando los vestuarios, se están dando pasos también a nivel de la estructura del club, se está mejorando.

Ahora ya tenemos a un enfermero que está todos los días en la Ciudad Deportiva para atender a los equipos de cantera. Todos los viernes hay una fisioterapeura para que atienda a todos los chicos; los entrenadores están al día, se están pagando las deudas con técnicos que estaban pendientes,....

Se están haciendo muchísimas cosas, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo desde el Consejo de Administración, que se ha volcado en darle al club viabilidad. Se han volcado en hacer un proyecto viable , de futuro porque esto es realmente lo que se necesita. Tienes que sentar las bases para que el día de mañana, el club tenga una base sólida en la cual cimentarse y seguir creciendo. Hasta el momento hemos ido poniendo parches y, ahora, hay un proyecto bonito, ilusionante y en este primer año creo que el balance es más que positivo.

-La afición en Huelva es muy exigente, ¿cómo se ve desde dentro?

La afición es soberana. La afición del Recreativo está acostumbrada, en estos últimos años, a vivir situaciones complicadas y difíciles y, lo que sí tengo claro es que la gente está con su equipo. La gente quiere que las cosas vayan bien y quieren que funcionen. Esa exigencia que tienen viene de esas ganas que tienen de que las cosas salgan bien. Nosotros estamos trabajando con la idea de que esto crezca, de que las cosas vayan a futuro y sean pasos que no se tengan que dar hacia atrás, que siempre vayamos hacia adelante. Estamos trabajado en renovaciones, estamos trabajando en la planificación para el año que viene con la ilusión de seguir creciendo, principalmente, a medio plazo y un poco a largo plazo para ir creciendo e ir escalando y volver al fútbol profesional que es el verdadero objetivo que tiene el club.

- Un mensaje para ellos...

Que estén con su equipo, disfruten y valoren lo que se está haciendo. Creo que el salto que ha habido en estos años atrás a ahora con respecto al equipo, creo que es positivo. Ahora tenemos una plantilla con futbolistas muy revalorizados, con jugadores jóvenes con proyección, con futbolistas de la cantera y jugadores onubenses que están aportando muchísimo al equipo y lo que queremos es que disfruten. Sabemos que quieren y a todos nos gustaría conseguir lo máximo, estar en Segunda División y, el año siguiente en Primera y que todo fuese así, pero eso es un proceso que requiere trabajo y estamos en el principio.

Hace unos días coincidimos con Joaquín Caparrós, Luci y Emilio Viqueira y todos coinciden en felicitarnos por el trabajo que se está haciendo en el club, por cómo se están haciendo las cosas, por el mensaje que se está trasladando de tranquilidad, por hacer las cosas con criterio, con una base sólida y no dejándonos llevar por populismos sabiendo las dificultades que hay siempre en Huelva. En el entorno del equipo porque hay algunos sectores que están muy encima y que, de alguna manera, no nos lo ponen fácil, pero estamos todos con esa ilusión, con un presidente y con una consejera delegada que están volcadas en el día a día, trabajando para mejorar el club a todos los niveles y, creo que tenemos que tener un poquito de paciencia y tranquilidad porque creo que haciendo las cosas bien hay mucha más posibilidades de que salgan de manera correcta.

-Ya el Recre ha atado a varios jugadores. En el caso de Domínguez y Del Pozo, ¿está el club trabajando en algo más para ellos?

Nosotros seguimos nuestra hoja de ruta. La idea es, en cuanto a la planificación, cimentar la base de todo lo que estamos haciendo este año, que creo que hay muchas cosas que son muy positivas y hay jugadores que están demostrando su capacidad y su alto nivel y que nos gustaría que siguiesen contando con nosotros en el futuro. Paralelamente a eso, vamos trabajando junto al cuerpo técnico de cara a otras incorporaciones que podamos ir haciendo con vistas a lo que pueda ir viniendo en el futuro. Sin tener prisas, sin marcarnos un objetivo, ahora mismo tenemos en el horizonte el pelear por meternos en el play-off, pero sabiendo que es un premio, es un extra que podemos pelear y vamos a pelear por él, pero que en ningún caso, si no fuésemos capaces o no lo consiguiésemos, no se puede convertir esto en un fracaso. El éxito ya está garantizado porque hemos conseguido el objetivo y vamos dando los pasos para que, el día que consigamos dar el salto, -que lo haremos-, no volvamos a caer.

-Y Abel se lo ha ganado, ¿está próxima su renovación?

Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque cuando llegamos aquí todos, incluido yo, teníamos muchas dudas debido al trabajo que se realizó la temporada anterior, sobretodo en cuanto a juego, no a los resultados porque se consiguió el objetivo de subir, pero sí es verdad que lo que el equipo transmitía no era muy ilusionante. Una vez hablado con él, nos transmitió cual era su idea, las circunstancias en las que tuvo que trabajar, entendimos perfectamente esa circunstancia y le dimos todo nuestro apoyo y nuestro respaldo. A partir de ahí, se ha ido demostrando que, efectivamente, Abel está demostrando su capacidad, está ilusionandonos a todos con el trabajo y, parte esa responsabilidad creo que la tenemos todos los que desde el club les hemos dado confianza y hemos apostado por él cuando todo estaba en entredicho. Seguramente no era la mejor opción porque la gente no lo veía, pero finalmente, creo que ha sido un acierto y lo que esperamos es que pueda seguir con nosotros más tiempo.

-Respecto a la ficha libre que queda en la plantilla, ¿descarta ya la dirección deportiva realizar una incorporación?

No descartamos nada porque eso ni ocupa espacios ni requiere de un tiempo, sino simplemente de que se den las condiciones de que en algún momento determinado pueda aparecer una opción que consideremos lo suficientemente interesante, que pueda encajar dentro de nuestro presupuesto. Eso es lo que nos permitirá el dar ese paso. Lo que no vamos a hacer es, porque tengamos una ficha libre, firmar a un futbolista que no esté en las mejores condiciones ni sea lo que nosotros necesitamos porque al final es contraproducente.

- El 26 de enero se conoce la sentencia en la que dice que Pablo Comas vuelve al Recre. ¿⁠Cómo crees que afectará al club la sentencia judicial? ¿Tienen un plan B?

No sé lo que va a pasar de cara al futuro, eso no lo sabe nadie porque es un tema que ya está de sobra conocido por todos. Lo que sí es que eso ahora mismo supone un acicate para el club porque este proyecto, que estaba iniciándose o que se está iniciando, y que creemos todos que íbamos por el buen camino, que se estaban haciendo las cosas bien, que podíamos tener un recorrido importante para conseguir devolver al club al fútbol profesional pues, ahora mismo nos quedamos un poco ahí con la duda de qué va a pasar.

Lo que sí que puedo asegurar es que, mientras estemos aquí, vamos a seguir trabajando todos con la misma ilusión, las mismas ganas para poner al Recreativo en las cotas más altas posibles y el día que nos tengamos que ir, si nos tenemos que ir, irnos con el orgullo de haber puesto y haberlo devuelto a los niveles que todos queremos, que hace años se perdieron, pero que tenemos la ilusión de volver a estar ahí.