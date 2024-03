Antonio Domínguez: "Sueño con ver el campo a reventar y pelear por el ascenso"

No hay nada como volver a casa. Volver a tus raíces y, en el caso de Antonio Domínguez, volver al club que lo ha visto crecer y donde quiere cumplir todos sus sueños. Amor y pasión por el azul y blanco, el de Punta Umbría lo transmite a través de sus palabras y, cómo no, cada domingo cuando salta al terreno de juego. Demuestra que para él, defender el escudo del Decano es todo un orgullo.

Siete años es mucho tiempo y es el que él ha estado lejos de su tierra. "Estar lejos de Huelva ha sido difícil desde el día uno en el que me marcho porque al final yo tenía que mover a una familia y no fue fácil" pero todo ello entra en la vida nómada que tienen todos los que se dedican al fútbol. Hoy aquí y mañana no se sabe donde, pero "a todo se adapta uno" y "he sido muy feliz deportivamente, he crecido muchísimo y me ha ayudado para volver de nuevo a mi casa con muchísima más madurez y con mucha ilusión".

"Cuando me llama el Recre digo sí sin pensarlo, me la juego, firmo sin importarme la categoría, yo tenía claro que tenía que venir", reconoce Antonio Domínguez a Huelva Información. Su fichaje fue el primero del Recre para su regreso a la categoría de bronce y se produjo antes de la llegada del nuevo consejo de administración al club, "eso no me afecta" y además "conocía a la gente que entraba, Jesús Vázquez había sido compañero" y añade "al final yo me dedico a lo que me dedico y estoy centrado en ayudar al equipo en el campo y desde la línea blanca para fuera no es cosa mía, es el trabajo de otras personas".

El de Punta Umbría vivió la etapa más turbia del Recreativo, "a veces no me gusta ni recordarlo porque fueron momentos muy duros". Domínguez cuenta que "el día a día era muy difícil, no contábamos con las instalaciones aptas para la categoría y el club que representábamos". Su regreso se ha producido "después de muchísimo tiempo y ahora me encuentro con un club totalmente renovado". Después de la tormenta siempre llega la calma y "ahora el día a día es increíble, el cuerpo técnico cuenta con diferentes situaciones para preparar los partidos, es un club en el que da gusto estar".

Con su regreso también han llegado los reencuentros. El extremo derecho albiazul destaca su relación con Rubén Gálvez "con quien he vivido todos los momentos y etapas". "Fue al primero que llamé cuando cuando recibí la llamada del Recre porque a parte de ser mi compañero, tenemos una relación de amigos casi de familia" y "ahora estamos disfrutando muchísimo juntos dentro del campo".

Antonio Domínguez vuelve al club "en una categoría mucho más fuerte". "Hay dos grupos, 20 equipos, todo es más complicado. El nivel es muchísimo más alto que el de aquella Segunda B que recordamos" y para él también "es mucho más bonita que la otra. Una categoría donde están filiales del Real Madrid, Atlético de Madrid (rival de este domingo) o FC Barcelona en la que militan "jugadores que están hechos de otra pasta con una proyección muy grande". Todo un reto para el puntaumbrieño que cumplió en la jornada 19 cien partidos con el Recreativo de Huelva, una gesta que "supone todo" para el jugador.

Cuando Domínguez hace las maletas para marcharse de Huelva "tenía la cifra guardada y es una de las cosas de las que se ha hablado muchísimo en mi casa antes de volver con mi familia. Para mi era un sueño tener la camiseta de los cien partidos y al final hace poco me la dieron". "Es otro sueño porque para mí el Decano es mi club, es mi equipo, en mi casa la gente es del Recre entonces es una satisfacción enorme", presume con orgullo el jugador.

El sabor amargo de su última temporada en el club Tengo una espina muy grande clavada en mi corazón y sueño con el ascenso

El albiazul afirma que "estoy muy ilusionado". "No quiero volverme loco porque quedan bastantes jornadas, tenemos perseguidores muy cerca, nos quedan jornadas bastante complicadas empezando por este domingo pero estoy muy ilusionado". Es imposible no hacerlo porque los números del Recre invitan a ello. "Lo pienso, en mi casa le doy vueltas y digo...ojalá porque tengo una espina muy grande clavada en mi corazón" comenta un jugador que vivió el descenso a Segunda B con el Decano.

Ahora las circunstancias son otras y el Recreativo pelea por mantener su hueco entre los cinco primeros. "Yo sueño con salir por el túnel de vestuario y ver el estadio a reventar, que se viva esa ilusión, esas ganas que yo viví la temporada pasada desde fuera". El pasado mes de junio "lo viví desde la grada y me moría por estar en el campo y...ojalá. He cumplido muchos sueños aquí en Huelva en el Recre y ojalá este también se cumpla".

Aunque el sueño sea un ascenso, Antonio Domínguez también es realista y reconoce que es algo "difícil", pero "estamos en un club exigente que no es conformista, nosotros no lo somos y vamos a luchar. Sin meternos en ese extra de presión que no nos conviene" pero "queremos conseguirlo así que vamos a pelearlo" y dar el primer paso que es "estar entre los cinco primeros".

En el vestuario se transmite "tranquilidad" y "cuando se pierde tenemos que corregir las cosas que se hacen mal para poder llegar a esa victoria la siguiente semana pero tampoco podemos volvernos locos porque al final es una categoría muy complicada". "Cuando se pierde hay que estar también porque el fútbol lo bueno que tiene es que cada domingo te da una buena oportunidad".

El Recre tiene que "ir partido a partido, pensar en el domingo, no pensar en nada más que no sea el siguiente partido y, poco a poco a poco, paso a paso, podemos llegar a ese objetivo que al principio no estaba y ahora está al alcance y dependemos de nosotros para poder conseguirlo".

Como el Decano tiene licencia para soñar y el equipo "va a pelear" por ello, Antonio Domínguez imagina qué haría si el Recre ascendiera este mismo domingo y se emociona "se me ponen los pelos de punta". "No sabría que decir que haría...no aparecería en dos días por casa", bromea, "lo primero que hago es que me voy a la peluquería y me pongo el pelo del color que quieran mis compañeros, azul, blanco, me da igual. Lo mismo me tiro en parapente desde el estadio, lo que sea", sueña. "Me pondría mi bufanda en la frente y me iría donde hiciese falta".

El amor por el Decano Los compañeros se contagian de esta burbuja que vivimos la gente de Huelva, la burbuja que vive Huelva y sus pueblos con el equipo

Antonio, "ayuda al equipo", lo vive y transmite su ilusión a sus compañeros, pero reconoce el sentimiento que hay en Huelva. El resto de jugadores del Recre "se contagia de esta burbuja que vivimos la gente de Huelva, la burbuja que vive Huelva y sus pueblos con el equipo"y también por "jugar cada domingo en el Nuevo Colombino, ir a Alcoy y que haya gente en la grada, vayamos a cualquier sitio y tengamos seguidores". Y aunque "otros compañeros han conseguido ascenso en otros clubes, yo creo que si se consigue con el Recre yo creo que no lo olvidarán en la vida".

El Decano está muy cerca de cumplir su objetivo pero "quedan 12 jornadas en las que hay que seguir mejorando y entrenando como estamos haciendo" por ello Antonio Domínguez confía "en que vamos a tener opciones" de estar entre los cinco primeros", ahí es donde está su cabeza.