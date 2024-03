Manu Galán: "Siempre me he sentido muy importante dentro del equipo"

Dedicación, esfuerzo y mucho trabajo en la sombra. Nueve meses han pasado desde que el Recreativo de Huelva disputara la ida de la semifinal de la fase de ascenso a Primera Federación, un día inolvidable para muchos y para olvidar para Manu Galán.

Cojeando y entre lágrimas se marchó el jugador albiazul del terreno de juego de La Albuera. Tras jugar 33 partidos la pasada campaña, Galán vio como el sueño del ascenso se nubló. Algo no iba bien. Algo pasaba en la rodilla del defensa del Decano.

El futbolista, natural de Pilas, llegó al Recre cuando el equipo estaba en el fondo del pozo. Manu Galán ficha por el Recreativo de Huelva en el verano de 2021 y ya cuenta con dos ascensos con el equipo albiazul. "Llego aquí tras ascender con el Huesca B y no soy consciente de donde estoy", reconoce Manu Galán a Huelva Información, a lo que añade "hasta que lo vives por la magnitud que conlleva el Recre". Todo ello se convirtió en "un gran reto que me marqué y contento".

El momento de su lesión Había algo en la rodilla que nunca había tenido y esa sensación no era algo normal. Estaba roto

Cuando todo iba rodado y el Recreativo de Huelva acariciaba el ansiado ascenso, Manu Galán cayó lesionado. "Cuando tengo esa acción fortuita se me pasa por la cabeza que algo tengo" pero admite "que si había la mínima posibilidad de estar el domingo siguiente en el Nuevo Colombino con la Gimnástica Segoviana, yo iba a arriesgar". No pudo ser. "Había algo en la rodilla que nunca había tenido y esa sensación no era algo normal. Estaba roto".

"Las sensaciones que tenía y con las pruebas que me hicieron en el estadio, ya lo sabía" y no tocó otra que ayudar al equipo desde el otro lado. Manu Galán ya no podía calzar sus botas ni ponerse la elástica albiazul para estar junto a sus compañeros en el verde, "sabía que ya no podía ayudar como hasta ahora".

Pese a no poder disfrutar en el terreno de juego, el defensa -aunque también puede de jugar de mediocentro como lo hizo el pasado domingo- declara que "intenté ayudar al equipo con consejos, con como yo me sentía porque al final jugué muchos minutos", una experiencia que sumó durante toda la temporada y que sirvió para apoyar a la plantilla desde otra perspectiva.

Nueve meses que no han sido fáciles, pero todo pasa. Manu Galán ya cuenta con sus primeros minutos con la camiseta del Decano tras su lesión en Primera Federación. El domingo pasado, ante la AD Ceuta, volvió a hacer lo que más le gusta en el Nuevo Colombino.

Hasta llegar al momento de su "redebut" con el conjunto albiazul, el de Pilas se ha esforzado para volver a la dinámica del equipo lo antes posible. Tras pasar por quirófano "yo no tenía ningún dolor y todo el mundo me decía que los dos primeros meses son los peores, incluso la primera noche tras la operación, yo los tenía por las mañanas, me dolía todo".

El tiempo fue pasando y Manu Galán se guiaba "por cada cita médica que tenía cada 12 o 14 días", pero su operación del cruzado y menisco externo no le permitía doblar la rodilla y "me llevé seis semanas sin apoyar y creo que eso fue lo más duro". Pero después de la tormenta, siempre sale el sol y después de "12 días ya estaba doblando, ya estaba levantando, estaba haciendo ejercicio con la rodilla". Lo he llevado bastante bien", asume el jugador.

Ya en Primera RFEF y con un nuevo ascenso en su palmarés llegó una nueva pretemporada. Una pretemporada atípica porque "por la mañana iba al hospital, por la tarde iba con un readaptador en mi pueblo, lo llevaba bien, pero era un poco diferente". Llegó el mes de octubre y Manu Galán ya se dejó ver sobre el césped junto a sus compañeros en las sesiones de entrenamiento.

Paso a paso. Llegaba el momento de volver. La puesta a punto y para ello "la confianza del cuerpo técnico ha sido fundamental" aunque el albiazul reconoce que "siempre me he sentido muy importante tanto como cuando he estado disponible como cuando no".

Las ganas de volver al verde He intentado acortar los plazos, siempre con cabeza, porque no iba a hacer una locura

"He intentado acortar los plazos, siempre con cabeza, porque no iba a hacer una locura por la lesión que es", pero Manu Galán tenía ganas de volver porque al final siempre me he sentido muy importante tanto como cuando he estado disponible como cuando no, y siempre he sentido el apoyo de todos".

Ahora ya está disponible. Calentó en Málaga pero finalmente fue en el Nuevo Colombino ante la AD Ceuta cuando pudo disfrutar de sus primeros minutos tras su grave lesión. "Mi misión es ayudar al equipo porque el beneficio de todos también va a ser también el mío", destaca Galán. Ahora "estoy muy feliz porque son muchos partidos los que he jugado aquí, que sea en el Nuevo Colombino y con las sensaciones que yo tuve pues... fue bastante bien" porque "jugar con el apoyo de todos, alentándote en cada partido te hace sentir muy bien y cómodo".

El día a día es lo que pesa para la puesta a punto y "voy a seguir entrenando para poner las cosas difíciles a mis compañeros dentro de una competencia sana. Siempre que le ponga las cosas difíciles a ellos pues su rendimiento de ellos y el mío aumentará".

Hasta el momento, Manu Galán ha visto al equipo desde otra mirada y el jugador reconoce que sus compañeros "van como motos". Conozco a Abel Gómez "desde el año pasado y la idea que tenía con nosotros y eso se está viendo en el campo". "Veo al equipo muy bien y ahora que estoy entrenando con ellos lo estoy disfrutando mucho". Todo por seguir soñando porque, recuerden, ya tiene dos ascensos con el Recreativo. No hay dos sin tres, "y, ¿por qué no? Al final hay que tener mentalidad ganadora, estamos ahí arriba así que el tres de tres se puede dar".