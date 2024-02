Caye Quintana: La voz de la experiencia

Pasión y amor por unos colores. Es lo que demuestra Caye Quintana cada vez que salta al terreno de juego. El de Isla Cristina regresó al club "de tu corazón, de tu ciudad, del que eres tú,..." tras cuatro temporadas lejos de su tierra.

Óscar Arias, "el primero en proponerme el venir aquí", estaba al otro lado del teléfono. Un nuevo proyecto y la oportunidad de regresar a Huelva. "Yo tenía un proceso de rescisión en Polonia y no iba a ser fácil salir de allí, pero cuando me llamaron le dije a mi representante que no buscara otra cosa". Caye Quintana lo tuvo muy claro: "Quería venir aquí y gracias a todo pues se dio" para poder salir del club polaco, y ahora "estoy muy contento".

Caye Quintana se despidió del Recre tras una temporada de 10. El Decano, en la campaña 2018/2019 acarició Segunda División, y ahora el isleño ha regresado en el mismo punto. Nada que ver tiene la Primera RFEF con la Segunda División B de entonces. "Me ha sorprendido la categoría. Una categoría bonita en la que se va a campos importantes, con la reducción de equipos ha subido el nivel", pero "estamos haciendo una buena campaña y esperemos terminarla muy bien".

A nivel personal "el curso va bien, ha sido enriquecedor venir de Polonia donde hay una vida totalmente diferente", al final siempre "estás más contento, junto con la familia y todo... Contento de volver y esperemos que sea un año muy bonito".

"Llevaba un proceso difícil en Polonia y no es fácil llegar y estar en tu mejor nivel porque ya solo físicamente tienes que volver a estar bien y al principio no fue sencillo", reconoce Caye Quintana a Huelva Información. Ahora, "seguramente de cara al gol esté en un buen momento, los números lo dicen, pero es verdad que de trabajo y ganas desde el primer momento he estado bien".

El delantero albiazul afirma que "me encuentro bien, me encuentro en confianza, me la están dando el míster y los compañeros también. Espero poder ayudar al equipo con goles y con todo lo que pueda". La figura de Abel Gómez es clave, al igual que la de todo el cuerpo técnico, porque "me han dado confianza" y "creo que también estoy respondiendo en el campo".

Para Caye "Abel es un entrenador importante para el equipo" porque "la gestión de grupo que lleva es increíble y creo que debe seguir muchos años más aquí", asume. El técnico "es nuestra pieza más clave. Si el grupo va bien y él sabe llevarlo bien, podemos hacer grandes cosas", comenta sobre el entrenador y sus compañeros, de los que destaca que "pocas veces me he encontrado a un grupo tan unido en el fútbol porque es muy difícil, hay muchas personalidades, mucha gente en un vestuario, y la verdad que nuestro grupo es impresionante".

Sobre la falta de un delantero centro, Caye Quintana cree que "si viene alguien a ayudar y a aportar pues bueno es". "Al final no es solo por descanso sino porque todo lo que eleve el nivel de la plantilla es bueno para mí, para el Recre y para todos los compañeros y eso es lo importante". "Yo siempre intento trabajar al máximo para ponérselo difícil al míster y poder jugar todos los partidos porque así lo quiero, jugarlo todo. Me cuido y creo que trabajo para ello y, bueno, si viene alguien a sumar pues bienvenido sea".

Los jugadores de Huelva están en un momento espectacular. Desde Caye Quintana hasta Rubén Serrano, los onubenses están siendo una pieza indispensable en el equipo de Abel Gómez. El de Isla Cristina destaca la labor de Rubén Gálvez que "creo que el nivel que está teniendo es increíble, es un porterazo y nos está salvando muchos puntos, sobre todo al principio que nos llegaban con más claridad". Todo ello, unido al "nivel excepcional de la defensa albiazul".

"Entre el compañero que entre, entre Rubén Serrano, entre Álex Gálvez, Trapero, Raúl y los laterales, al final todos los que juegan están a un nivel muy alto y eso es importante porque no se nota si entra uno o sale otro y eso no está dando muchos puntos" algo que "nos lleva a que últimamente llevemos muchas porterías a cero o nos metan un gol solo", comenta. "Eso es importante porque si arriba tenemos una y la metemos pues es señal de que tenemos muchas posibilidades de conseguir los tres puntos".

La marca Huelva es muy importante. Dos canteranos y cinco jugadores del primer equipo son onubenses. "Es importante que haya jugadores de Huelva. Creo que hace tiempo que no había tantos jugadores de aquí y que estén rindiendo a buen nivel es fundamental porque la cantera tiene un espejo donde poderse mirar y ver que el primer equipo está cerca".

Caye Quintana llegó más tarde al Recreativo, pero "el caso de Rubén Serrano, Antonio Domínguez, Rubén Gálvez... todos ellos estaban desde pequeños aquí, al final es un referente para la gente de la cantera. Al primer equipo es posible llegar si trabajan... ¿Por qué no ser importantes también?".

Este domingo, el Recreativo de Huelva visita al Málaga. Un examen muy exigente ante uno de los todopoderosos de la categoría. Allí militó Caye Quintana durante la temporada 2020/2021. "Es un club espectacular, tanto la ciudad, como el club, la gente,... Guardo mucho cariño de allí, pasé un buen año aunque fue la temporada del Covid y no tuvimos aficionados". El delantero reconoce que "guardo mucha amistad, aún siguen algunos jugadores con los que jugué allí, y es un club al que le deseo lo mejor, menos este fin de jornada que esperemos llevarnos los tres puntos", bromea.

La afición del Decano se desplazará en masa hasta la capital malagueña. Se espera que unos 2.000 recreativistas estén presentes en La Rosaleda. "Para nosotros es clave tener el apoyo de ellos, no solo en La Rosaleda que es viaje cerca, sino cuando han ido a Baleares, cuando van a Madrid, cuando van a cualquier lado que son miles de kilómetros y siguen apoyándonos. Vienen aquí y llenan el campo y, como siempre, la afición del Recre lo ha demostrado en cualquier categoría siempre está presente y al final nos da esas alas que nos hacen falta en los momentos claves".

Ahora, el Recre afrontará su segundo tourmalet de la temporada. Málaga, Ceuta y Real Murcia le esperan en las próximas jornadas. "Vienen tres partidos complicados", pero "como decimos desde dentro: no nos vayamos más allá del próximo partido que es este". "Es un partido importante en Málaga, y no porque sea un rival que está cerca de nosotros, sino porque sumar puntos todas las semanas es importante para la confianza del equipo. Ojalá ganemos y sigamos soñando".