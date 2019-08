Los mejores directores de orquesta del mundo se citan en La Rábida

La II Cumbre Mundial de Directores de Orquesta ha arrancado con una impecable puesta en escena del Maestro Navarro Lara, el artífice de este encuentro. En torno a 140 músicos provenientes de cada rincón del planeta se han dado cita en el salón de conferencias del Foro Iberoamericano de La Rábida para inaugurar unas jornadas de intercambios, estudios y reconocimientos.

Al ritmo de 'The Final Countdown', Navarro Lara hizo su espectacular aparición ante las sonrisas y aplausos de los allí presentes. Con el ambiente ya caldeado, el cerebro de esta iniciativa quiso reconocer la osadía de los músicos que llevan a sus espaldas numerosas horas de viaje para ser partícipes de esta cumbre. Sin embargo, tal y como reconoce Juan Carlos Dos Santos, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, "cuarenta horas de viaje no han hecho que perdamos ni un milímetro de entusiasmo". Asimismo, para sorpresa de todos y dejando a un lado el particular protocolo de estos actos, Lara pidió a los presentes que antes de comenzar las jornadas se presentaran, bailaran y abrazaran para que estrecharan lazos.

Seguidamente, acompañado por el director de orquesta chileno Leandro Botto, el director catedrático de la Universidad Nacional del Litoral Juan Rodríguez y por Juan Carlos Dos Santos, dio a conocer el intenso programa de esta cumbre. En jornadas de 12 horas diarias, las mañanas se dedicarán a las clases de técnica y dirección con orquesta, mientras que las tardes servirán como entrenamiento para las personas que entran en la fase de concurso, quiénes estarán divididos en cuerda y viento. Por último, el broche lo pondrá el espectáculo Hollywood Sinfónico, una representación de las bandas sonoras más reconocidas del cine que correrá a cargo de los alumnos de la Orquesta Internacional de Directores de Orquesta de Huelva. La dirección del mismo la tendrá el propio Francisco Fernández Lara, quien define este concierto como "un hito en la música". Tal ha sido la expectación desatada por este concierto que tres semanas después de su anuncio, se agotaron las cerca de tres mil entradas.

Se trata así de un encuentro vanguardista en el que se pone en funcionamiento las nuevas tendencias que hay en el mundo de la dirección orquestal. Por tanto, se pretende difundir conocimientos con ánimo de que todos los participantes los expandan en sus países de origen. De este modo, en palabras de Lara, "Huelva se convierte en la ciudad del mundo donde la dirección de orquesta está aportando más".

Este acto de inauguración ha servido también como reencuentro y presentación de todos estos músicos, quiénes cargados con grandes maletas que alojan en su interior instrumentos y batutas, no podían esconder una sonrisa motivada por compartir estos momentos con los máximos representantes de la música clásica. Así lo corroboraba Leandro Botto quien se mostraba feliz de volver a ver a Juan Rodríguez tras "trece años sin vernos desde que fuimos compañeros en la Sinfónica de Santa Fe".

Igualmente, es reseñable el maravilloso enclave que alojará estas jornadas, el cual ha sido seleccionado por el carácter iberoamericano, ya que, a pesar de que vengan músicos de múltiples países, el 90% son de origen americano. Así, un marco donde el Muelle de las Carabelas es el centro neurálgico es la mejor opción "para que todos se sientan parte de la historia de este lugar", afirma Navarro Lara.