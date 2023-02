Al son de Huelva y de Colón

Disfrutar del Monumento a Colón como lo ideó Gertrude Vanderbilt Whitney ha sido la idea del viaje promovido por el Puerto de Huelva como clausura de la exposición COLÓN, Monumento a la Amistad con los Pueblos de América, de la que he tenido el gusto de ser su comisario, producida por mi hijo Jesús que la ha hecho realidad. Abierta desde el pasado 12 de diciembre en las Cocheras del Puerto, visitada por cientos de personas y grupos, constituyendo una novedad en la divulgación histórica del hecho colombino y del monumento de la Punta del Sebo. Una exposición con la que se inician los actos culturales del 150 Aniversario del Puerto de Huelva.

En el catamarán Punta del Sebo se entró ayer a la Ría de Huelva desde la Canal del Padre Santo para desde la lejanía ir acercándonos hasta el Monumento a Colón, en el entorno de la Ría de Huelva, recreándonos en el coloso, recordando la Bahía de Nueva York y la estatua de la Libertad. Esa es la concepción artística de la escultora para el Monumento a Colón y en el mismo su homenaje a los marinos descubridores.

Navegamos con el Grupo de Palilleras de la Asociación de Vecinos Santa Gema, dirigido por Felisa Fernández Vitorio, que deleitó la travesía con sus piezas musicales como Mi Huelva tiene una Ría que todos cantamos como La Punta der Sebo alevanta. Al son de Huelva y de lo colombino.

El entorno recupera y potencia el carácter egipcio del coloso de la Punta del Sebo

Una travesía que recorrió los motivos que impulsaron la construcción del monumento como reconocimiento al pueblo español en lo aportado con el Descubrimiento de América. La creación de la Columbus Memorial en 1926 y la participación activa de los Caballeros de Colón, una sociedad católica fraternal, fundada en 1882 por el beato Michael McGivney, que participó en la vicepresidencia y difundió el proyecto por todo Estados Unidos a través de sus miembros.

En él destaca la inspiración egipcia, que nace de los viajes de la escultora encargada del proyecto Gertrude Vanderbilt Whitney a la tierra del Nilo. Tras su expedición en 1927, regresar a París el 11 de marzo llega a la Punta del Sebo solo seis días después y lo hace con Andrew O´Connor, escultor que trabajará con ella en el proyecto. Un trazado egipcio que se ve en su frontalismo y en la espiritualidad de la escultura, con las sombras que le recrea el sol en su movimiento a lo largo del día, alejándose de cualquier influencia cubista.

Resalta, igualmente, el proceso constructivo con la aportación de los ingenieros del Puerto Francisco Montenegro, director, y José Albelda, siendo el contratista Ángel Albelda. La experiencia en los muelles, en especial el de Levante con el sistema de cajones garantizará la construcción de la península artificial que se adentra en el agua sobre la que se levanta el coloso.

Importante es tener bien claro que estamos ante un monumento en homenaje a Cristóbal Colón, que encarna la figura central de la empresa y los marineros que le acompañaron en la expedición. No es un monumento a la fe descubridora, es una triste y lamentable confusión; el deseo original de la Columbus Memorial es un reconocimiento a Colón. En los archivos de miss Whitney se conservan los documentos, fotografías, anotaciones personales o recortes de prensa, en los que la escultora habla de “mi estatua de Colón”.

Se hace necesario más que nunca que los organismos competente rectifiquen y repongan el título de Monumento a Colón sin ambigüedades ni apelativos, con la base histórica que le soporta. La Junta de Andalucía debe actualizar su base documental y la referencia errónea que incluye sobre este aspecto en la declaración de BIC de Sitio Cultural, así como la descripción que le afecta por el equívoco al mencionar que Vázquez Díaz influyó a miss Whitney, lo que es un disparate histórico/artístico.

La propiedad es otra de las cuestiones que siempre estuvo en el limbo, o quizás no. Lo que ocurre es que no hay un documento en Patrimonio del Estado que lo avale, pero está grabado en piedra en las paredes: “The people of Spain”. Al pueblo de España va dirigido el regalo. La placa original sufrió la censura de la II República que no permitió que se plasmara la referencia a quienes lo recibieron en nombre del rey Alfonso XIII. Un hecho histórico que debería reponerse ahora en el entorno, a donde habría que llevar las placas contemporáneas que alteran la escultura.

Es importante destacar que el monumento se emplaza en terrenos portuarios que son del Estado, por lo que el Puerto de Huelva ha asumido el mantenimiento del Monumento a Colón. El compromiso más importante dirigido a su mantenimiento y puesta en valor se está realizando ahora, promovido por la presidenta Pilar Miranda, que ha procedido a su restauración cuando se venía reclamando desde hacía ocho años. Una actuación de integración de todo el entorno de la Punta del Sebo en una misma plataforma peatonal, poniendo de relieve el carácter egipcio del monumento.

Lo importante además de la restauración realizada es lo que se indica de cara al futuro, que en periodos de 3 a 5 años hay que realizar tareas de mantenimiento. Es lo mismo que se dijo en la anterior restauración, en la que también intervino en su financiación el Puerto de Huelva junto a la Fundación El Monte, con la coordinación de Cultura, pero tuvieron que pasar veinte años para una nueva intervención, lo que agravó los deterioros previsibles que se generan en el coloso por factores como la contaminación o salinidad.

El Colón de la Punta del Sebo goza de buena salud, pronto cumplirá cien años, esperemos que para entonces se conserve igual de bien y quienes tienen dudas sobre la autenticidad de a quién representa las hayan superado.