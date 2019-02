La lluvia regresa por un día para liderar la precipitación acumulada en todo el país

El invierno en la provincia de Huelva está provocando que los onubenses dejen libre el paragüero días contados. Ayer fue uno de ellos y tuvo a la esquina del sur occidental como protagonista. Cartaya lideró la precipitación acumulada de todo el país con 28.8 litros –hasta las 19:00– por metro cuadrado entre sus calles y El Granado apareció en segundo lugar en este ranking con 28 litros por metro cuadrado, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La provincia onubense también fue protagonista en este ámbito por Ayamonte, que fue el cuarto municipio nacional –19.7 litros por metro cuadrado– que más precipitación acumulada registró durante toda la jornada de ayer.

La capital tampoco se libró de la lluvia pero aun así la precipitación llegó de una manera mucho más moderada. Según los datos de Aemet en Huelva se contabilizaron 1.2 litros por metro cuadrado de lluvia hasta las 20:00. Pero volverá a ser todo un recuerdo desde la mañana de hoy. Las previsiones apuntan a que el sol volverá reinar en el cielo onubense durante el resto de la semana.

“Nuestro clima es muy irregular, tan pronto en un mes te caen 200 mm como nos pasó en marzo como que desde que empezó el invierno no se han sumado ni 49 mm”, señaló a Huelva Información el responsable de Meteohuelva, Daniel Zamora. La persistencia del anticiclón de las Azores es la razón que Zamora expone para explicar este seco invierno que vive Huelva. “Es raro pero no tan raro, cada 4 o 5 años tenemos un invierno seco”. De momento, según los datos de Meteohuelva, en la capital se han registrado once días de precipitaciones durante el 2019.

Las previsiones de la Aemet para Huelva no solo están ausentes de precipitaciones sino que a lo largo de la semana las temperaturas crecerán diez grados hasta alcanzar máximas de 25 grados, en comparación con los 15 que se registraron ayer. Eso sí, las mínimas descenderán hasta los cinco grados durante la semana.