Los hermanos mayores vuelven a rechazar la reforma de los estatutos del Consejo

Emilio Rodríguez Claudio y José Manuel Barral presidieron la misa de apertura de un nuevo curso que arranca con la mirada en la Semana Santa de 2020. Un acto que se celebró ante la Virgen de la Cinta Patrona de las Hermandades. Luego en el mismo lugar se celebró el pleno de hermanos mayores en el que el tema central era una nueva presentación a los hermanos mayores tras las alegaciones aportadas el pasado mes de mayo.

El pleno de hermanos mayores, presidido por Antonio González García, volvió a rechazar la reforma de los estatutos. Las votaciones tuvieron el siguiente resultado, 12 votos no, 10 sí y tres en blanco.Una reforma de los estatutos en la que se lleva cerca de dos décadas. El articulado fue aprobado por la entonces Unión de Cofradías aprobados a experimentu en 1997 y de manera definitiva en 2004. No alcanzó en 1997 los dos tercios, pero sí una amplia mayoría, de los 21 votos emitidos 12 fueron a favor, frente a los 9 noes, lo que para el Obispado dio continuidad a la vigencia de los mismos.

En la renovación de los estatutos han fracasado las juntas anteriores a la actual, que los ha presentado en cuatro ocasiones. El tema donde se ha encontrado siempre el rechazo de los hermanos mayores de manera repetida es en mostrar un articulado ad hoc para que la Hermandad del Nazareno no realice la Carrera Oficial. Ahora la propuesta estuvo basada en la última dispensa dada, en la que no hacía el recorrido de todas y no recibía la subvención de venta de palcos.

Mientras, el otro punto de debate es el del Resucitado, por una parte se rechaza su ingreso. A la que ahora se le especifica que la Carrera Oficial queda cerrada en la jornada del Viernes Santo tras el paso de la Virgen de la Soledad.

Los actos del Consejo de Hermandades continuarán en la jornada de hoy a las 20:30 con la presentación de los actos que organiza el organismo cofrade de cara a la Semana Santa de 2020. Se dará a conocer de manera oficial la imagen del vía crucis que como ya se adelantó en su día, será la del Señor de las Tres Caídas, que celebra su 75 aniversario fundacional.Se dará a conocer igualmente el pregonero o pregonera de la Semana Santa y el artista al que se le encomienda la realización del cartel anunciador.